Vabatahtlik pension – kuidas saada kiiresti vaeseks?

Aga lähme korraks kaasa mõttemänguga, kus ideaalis enamik kodanikest, saades kätte oma II samba säästud, hakkavad ise investeerides raha kasvatama ja usuvad, et nemad oskavad kiiresti rahast raha teha. Soovides kiiresti rikkaks saada, peab arvestama sellega, et kiiresti on pigem lihtne vaeseks jääda. Seevastu aeglaselt rikkaks saada on arukalt tegutsedes võimalik. Mõõdukas tootlus ja liitintressi võlud on need, mis hakkavad mõjuma pikema ajaperioodi jooksul. Kuid kui paljud Eesti inimesed hetkel aktiivselt investeerivad? Vaevu 5% elanikkonnast, noorte inimeste seas on see protsent veel paar korda madalam.

Vaadates ka Põhjamaid, keda peame edukateks pensionikogujateks ja meile meeldib mõelda, et nad suplevad pensioniraha jõgedes. Tegelikult ei ole olukord omapoolse täiendava investeerimiseta oma pensionisse sugugi nii roosiline, kui tundub. Rootsi ühiskond on murest murtud ja mõtleb lahendusi, kuidas suunata kodanikke rohkem oma tuleviku tarbeks koguma.

Seega, loodame, et poliitilised mängud ei vii veel praeguse palju kritiseeritud, aga ikkagi töötava süsteemi lõhenemisele. Kriitika pole alusetu, kuid pigem tuleks kontsentreeruda lahendustele süsteemi parendamiseks, mida on juba ka tehtud. See annab Eesti inimestele veel aega, et hakata ka päriselt hoolima oma tulevikust.