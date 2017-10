Vaesed võtavad Venemaal uljalt tarbimislaene

Kaugel Lõuna-Siberis asuv piirkond, kus on Venemaa suuruselt teine tööpuudus, on kummaline koht tarbimislaenubuumiks. Ometi on budistlik Tuva, kus tööpuudus ulatub 20 protsendini, hea näide Venemaa probleemidest. Venemaal veavad laenubuumi vaesed. Tänavu on Tuvas seitsme kuuga kasvanud tarbimislaenud enam kui kolmandiku võrra, kirjutab Bloomberg.

Neile, kellel on raha kitsalt käes, on muutunud laen viimaseks võimaluseks tarbimise jätkamiseks.

„Vaesemates piirkondades on elanikkond kaotanud võime säilitada senisel tasemel tarbimist ja see on sundinud neid elatusstandardi säilitamiseks laenu võtma,“ ütles Venemaa rahvusliku majanduse ja administratsiooni akadeemia professor Elena Grišina.

Venemaa vaestel kulub üha rohkem raha laenude teenindamiseks. Kokku kulub Venemaal laenu võtnutel umbes kaks triljonit rubla ehk 34 miljardit dollarit aastas intressi makseteks, ütles Alfa-Banki peaökonomist Natalia Orlova.

Kolmapäeval süüdistas Venemaa president Vladimir Putin Venemaa rikkuselõhes kommunismijärgset šokiteraapiat. Kui nõukogude käsumajandus kukkus kokku, kukkusid miljonid vaesusesse.

Keskmiselt kulub Venemaa perel juba kuni 15 protsenti sissetulekust laenude teenindamiseks. Arenenud riikides loetaks seda panganduskriisi kuulutajaks, teatas Venemaa keskpanga analüüsiosakond septembrikuises analüüsis.

Madala krediidivõimega kõrge riskiga klientidele laenamine on osa pankade ärimudelist, mistõttu rahapoliitika lõdvendamise mõju ei jõua tarbijateni, leidis keskpank.

„Kõrge intress peegeldab pankade ärimudelit, mis muudab krediidi kvaliteetlaenuvõtjatele ebaatraktiivseks, kuna nad ei taha kinni maksta pankade riskantsete klientide laenukahjumeid,“ seisab raportis.

Usaldus Venemaa pangandussüsteemi vastu on juba niigi õhkõrn, kuna lähinädalatel on riik pidanud päästma kaks panka. Alates 2014. aastast on keskpank tühistanud iga kolmanda väljaantud pangalitsentsi.

Mõned märgid näitavad, et panganduses läheb olukord paremaks. Alfa-Banki aktsionärid plaanivad luua klientide kaugteenindamiseks eraldi litsentsiga uut digitaalpanka, kirjutas Vedomosti.

Majanduslanguse üle elanud pankadel läheb paremini. Kaheksa kuuga on pangad teeninud suurema kasumi kui kogu 2016. aastal. Jaanuarist augustini on jaelaenude portfellid kasvanud seitse protsenti.

Mikrofinants ehk vähereguleeritud finantseerimise osa, kus pakutakse röövellike intressitasemetega väikelaene, kogeb buumi. Selle turu maht kasvas teise kvartali lõpuks aastaga 60 protsenti, 142 miljardi rublani.

Ometigi koormavad vene panku halvad laenud. Venemaa krediidireitingufirma ACRA hinnagul on kuni 15 protsenti pankade laenuportfellitest hapu. Mitteriiklikud pangad on olnud viletsamate laenuportfellidega, kuna nende ärimudelid on olnud agressiivsemad.

Grišina analüüs leidis, et laenukasv on olnud kiirem piirkondades, kus vaesuse konsentratsioon on olnud kõrgem, viidates sellele, et laenukasvu veavad piirkonnad, kus seda vähim suudetakse teenindada. Ja ülelaenanud piirkondades domineerivad mitteriiklikud pangad, kes on üldiselt valmis andma välja riskantsemaid laene, ütles Alfa Bankist Orlova.

„Tarbimislaene ei vea Venemaal keskklass,“ ütles Orlova. „Tarbimislaenude andmist veab vaesus. Laenu võtavad inimesed selleks, et parandada või säilitada oma elatustaset.“