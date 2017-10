Väga eriline reis: Saudi-Araabia kuningas viibib Moskvas ja teeb seda suursugusel moel

Saudi-Araabia kuningas Salman bin Abdulaziz võttis visiidile Venemaale kaasa 1500 inimesest koosneva saatjaskonna, kuldse eskalaatori ning oma vaibad. Ajalooline 4-päevane reis algas kolmapäeval, kirjutab Bloomberg.

81-aastane riigijuht astus kolmapäeval lennukist maha ning otse temaga reisidel kaasas olevale kuldsele eskalaatorile. Midagi aga läks valesti. Poole peal läks see rikki ning ta pidi edasi ise kõndima.

Teda saatsid sõidul linna autode hordid, teiste seas muidugi Venemaa enda politseieskort.

Reisi käigus on Venemaa ja Saudi-Araabia juba kokku leppinud relvatehingus ning nad on arutanud võimalusi teha koostööd, et stabiliseerida naftaturgu. Nii nagu igas teises linnas, mida nad külastavad, oskavad saudid end igati koduselt tunda.

Saudide lennuk lendab reisi ajal iga päev Moskva ja Riyadhi vahet, et tuua kohale igasugu kraami, ka toitu. Väidetavalt on kohale toodud juba 800 kilo toitu. Hotellides, kus kogu see seltskond peatub, asendati mõned töötajad saudide end inimestega. Nemad teavad, kuidas kohvi just õigesti teha. Kuningas Salman, kes peatub Four Seasonsi hotellis, võttis kaasa ka oma mööbli.

Saudi valitsus broneeris reisi jaoks täielikult kaks luksushotelli - Ritz Carltoni ja Four Seasonsi. Viimane pidi paluma mõnedel klientidel oma reserveering tühistada, et ruumi teha. Lisaks sunniti ajutiselt lahkuma need kliendid, kes elavad pidevalt hotellis.

Keegi ametlikult reisi üksikasju ei kommenteeri - ei hotellid ega saudide valitsus.

Ka USA president reisib koos suure kaaskonnaga. Lisaks on tal alati kaasas kuulikindel limusiin ja oma enda kõrgetasemel turvameeskond. Ka USA president reserveerib vahel terve hotelli. Nii Obama (2009) kui ka Trump (2013) peatusid Moskvas asuvas Ritzi hotellis. Viimane siis Miss Universe'i võistluse ajal.

Kahe luksushotelli reserveerimine võib kokku maksta 3 miljonit dollarit ning selle summa sees ei ole seda, mida delegatsiooni liikmed teenuste, restorani ja spaa peale kulutavad, ütles Venemaa Restoranide ja Hotellide Föderatsiooni asepresident Vadim Prasov.