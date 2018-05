Väga kaval naisterahvas: hiljuti surnud endine sekretär osutus miljonäriks. Kuidas ta rikkuse saavutas?

67 aastat töötas Sylvia Bloom samas New Yorgi advokaadibüroos ja elas samas üürikorteris. 96-aastase naise surma järel selgus, et tagasihoidlikult elanud sekretäri pangakontodel oli ligi üheksa miljonit dollarit.

Vastavalt pärandusele said Henry Street Settlement 6,24 miljonit dollarit ning raha jagus ka paljudele teistele mittetulundusühingutele. Üllatav on vahest see, et mittetulundusühingutele ei tulnud raha mõnelt miljardärilt, vaid Brooklynis elanud sekretäri pärandusest.

Kuidas ta ikkagi suutis nii rikkaks saada? Ta kasvas üles New Yorgi linnaosas Brooklynis. Tema vanemad emigreerusid Ida-Euroopast. Tal ei olnud lapsi ja ta pühendas oma elu tööle advokaadibüroos Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Ta töötas samas ettevõttes 67 aastat. Tema suurest rikkusest ei teadnud keegi.

„Ta oli selle ajastu sekretär, kus ta asjas ülemuse eest kõiki asju, ka tegi ülemuse isiklike investeringuid,“ kirjutas New York Times. „Kui šeff ostis aktsia, edastas ta tehingukorralduse maaklerfirmale ja seejärel ostis ka samu aktsiaid endale, küll väiksemates mahtudes mida sekretäripalk lubas.“

Tema üheksa miljonit dollarit olid paigutatud kolme erinevasse maaklerfirmasse ja 11 pangas avatud kontodele.