Väga oluline õppetund jalgpalli MM-ilt. Mida suurpanga hale läbikukkumine meile õpetab?

2014. aastal ütles panga tunduvalt tagasihoidlikum süsteem, et finaalis mänguvad Brasiilia ja Argentina ning esimene võidab 3-1. Seejuures pidi Brasiilia võitma poolfinaalis Saksamaad 2-1. Me kõik teame, kuidas see läks. Toona ütlesid Goldman Sachi sakslasest ökonomistid naljatledes, et on palju olulisemaid asju kui see, et sul on õigus.

2014. aastal õnnestus rumalamal süsteemil arvata õigesti ära neljast poolfinalistist kolm. 2018. aastal pani pank poolfinaalidesse Brasiilia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Portugali. Teadagi jõudis neist esimese nelja sekka vaid Prantsusmaa. Pank prognoosis võitjaks Brasiiliat, kes oleks pidanud finaalis alistama Saksamaa.

Pank uuendas pidevalt oma mudelit. 29. juunil oli finaaliks Brasiilia - Hispaania, 4. juulil Brasiilia vs Prantsusmaa. Viimane hinnang oli Inglismaa ja Belgia.

Ka teistel pankadel ei läinud hästi. UBSi tark süsteem pakkus suurima võiduvõimalusega riigiks Saksamaad, kellele järgnesid Brasiilia, Hispaania ja Inglismaa. Kihleveokontorid ja akadeemikud, kes nedega koostööd teevad, ei suutnud samuti paremini prognoosida.

Goldman Sachi möödapanek on aga ehk huvitavaim. Moodne tehnoloogia võimaldab uskumatu detailsusega modelleerimist. Jalgpallimängu tulemust võivad aga mõjutada mängijate vigastused, meeskonnasisesed konfliktid, kohtunike tegevus, ilm, treenerite vead või hiilgavad individuaalsed sooritused. Veel keerulisem on aga prognoosida suurte korporatsioonide, tegevusvaldkondade või riikide tulevikku.