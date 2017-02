Maa-ameti värske statistika järgi tehti 2016. aastal Eestis kokku 57 976 kinnisvaratehingut kogusummas 3,174 miljardit eurot. Muuhulgas tuleb välja, et eelmisel aastal vahetas kinkelepingu teel omanikku 7898 kinnisvaraobjekti väärtuses 200 miljonit eurot.

Kinkimine oli populaarne ka aasta varem, kui tehinguid tehti rohkemgi ehk 8076, kuid kogusumma oli väiksem ehk 195 miljonit eurot. Viimastel aastatel on kinkelepingutega sooritatud tehingute arv jäänud 7000 ja 8100 vahele, kuid tehingute väärtus on kasvanud oluliselt.

Nii oli 2010. aastal 7679 tehingu juures koguväärtus vaid 122,5 miljonit eurot. Põhjuseks on selgelt kinnisvarahindade üldine kasv.

Rekord-aastateni on aga minna veel palju. Buumi kõrgajal ehk 2007. ja 2008. aastal kingiti ohtralt ja ka hind oli võimas. Tipp tuli 2008. aastal, kui 9349 kinketehingu koguväärtus oli 225,7 miljonit eurot.

Kinkida või pärandada?

Küllaltki sageli pöördutakse notarite poole küsimusega, kas on kasulikum kinkida või pärandada. Tavaliselt siis, kui kaalutakse, kas endale kuuluvat kinnisvara lähedastele kinkida või teha nende kasuks hoopis testament.

Ühest vastust sellisele küsimusele on võimatu anda, sest kinkelepingu või testamendi tegemine toob endaga kaasa täiesti erinevad juriidilised tagajärjed. Otsuse langetamisel peaks just juriidilistele tagajärgedele rohkem mõtlema kui võimalikele kulutustele, mis kinkelepingu või pärimise vormistamise eest niivõrd erinevad polegi.

Kinkelepingu sõlmimist reguleerib võlaõigusseadus, pärandamist ja pärimist aga pärimisseadus.

Koos kinkelepinguga sõlmitava asjaõiguslepinguga antakse kingisaajale üle omand kinkijale kuuluvale esemele. Juhul kui näiteks vanem kingib talle kuuluva korteriomandi oma täisealisele lapsele, saab peale kinnistusraamatu kande tegemist korteriomandi omanikuks laps, kes peale seda võib korteriomandit vabalt käsutada, sealhulgas müüa, pantida või kinkida selle edasi kolmandatele isikutele. Arvestada tuleks, et kuigi võlaõigusseadus võimaldab teatud juhtudel kinkelepingust taganemist, ei tähenda see seda, et kingitud korteri omand läheks seeläbi kinkijale automaatselt tagasi.

Kui kinkija sooviks on peale kinkelepingu sõlmimist korterit kindlasti ise kasutada, oleks mõttekas kaaluda isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimist. Tegemist on asjaõigusseaduses sätestatud õigusega, mille kohta tehakse kanne kinnistusraamatusse ning millele tuginedes saab korteri edaspidist kasutamist nõuda ka järgnevatelt omanikelt.

Testamendi tegemise korral jääb isik aga kuni surmani vara omanikuks ning võib vajadusel sellega ise tehinguid teha, samuti on võimalik testamenti tühistada või muuta.

Notariaalselt tõestatud testamendi tegemine maksab 32,55 eurot ja abikaasade vastastikuse testamendi tegemine 41,50 eurot (lisandub käibemaks). Täiendavad kulutused tekivad pärijatel alles pärimismenetluse läbiviimisel.

Kinkelepingu sõlmimisel sõltub notari tasu kingitava vara väärtusest. Näiteks 60 000 eurose väärtusega korteri kinkimisel on kinkelepingu tõestamise tasu 196,20 eurot, millele lisandub käibemaks. Lisaks tuleb kinnistusraamatus tehtava kandemuudatuse eest tasuda riigilõivu.

Allikas: Notarite koda