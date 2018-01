Vägev leid: Aafrika legendaarsest kaevandusest leiti tõeline iludus

Lõuna-Aafrikast, Lesotho kuningriigi mäestikest, on leitud üks ajaloo suuremaid teemante, kirjutab Bloomberg.

Paraku ei olnud leidjaks mitte mõni kohalik õnneseen vaid kaevandusettevõte Gem Diamonds. See 910-karaadine teemant on umbes kahe golfipalli suurune. See on D värvi II-a tüüpi teemant, mis tähendab, et sel on kas väga vähe või ei ole üldse lämmastikaatomeid ja on seega üks väga kallis kivi. Tegemist on maailma ajaloo suuruselt 5. teemantiga.

Teemant leiti Letsengi kaevandusest, mis on tuntud leidude suuruse ja kvaliteedi poolest. Siit leitud kividel on keskmiselt kõrgeim müügihind maailmas. 2015. aastal müüs kaevandusfirma Gem ühe 357-karaadise kivi 19,3 miljoni dollariga. 2006. aastal leidsid nad 603-karaadise Lesotho Primise'i

„See ülivinge kõrgeima kvaliteediga teemant on suurim, mis siiani siit on leitud. See näitab veelkord Letsengi kaevanduse esmaklassilist kvaliteeti," ütles kaevandaja tegevjuht Clifford Elphick ettevõtte pressiteates. „See on märgiline leid kõigi meie aktsionäride, töötajate ja ka Lesotho valitsuse jaoks, kes on meie partner Letsengi kaevanduses."

Gem ei ole teatanud, kuidas nad teemanti maha müüa kavatsevad või kui suur võib olla selle väärtus. Selle hind sõltub sellest, kui suur ja millise kvaliteediga saab olema sellest välja lõigatud lihvitud kivi. Lucara Diamond müüs eelmisel aastal 1109-karaadise teemanti 53 miljoni dollariga. Samas said nad rekordilised 63 miljonit dollarit väiksema, 813-karaadise kivi eest, mille nad leidsid 2015. aastal.

Gemil on hea aeg. Eelmisel nädalal teatasid nad 117- ja 110-karaadiste kivide leiust. Ettevõttel ei läinud hästi möödunud aastal, kui nende müüdud kivide hinnad langesid ja nad olid sunnitud sulgema uue kaevanduse Botswanas.

Maailma ajaloo suurim leitud teemant on 3106-karaadine Cullinan, mis avastati Lõuna-Aafrika Vabariigist 1905. aastal. Sellest lõigati välja Great Star of Africa ja Lesser Star of Africa. Need kuuluvad täna Briti kroonijuveelide hulka. Suuruselt teine ongi Lucara 1109-karaadine Lesedi La Rona. 995-karaadine Excelsior ning 969-karaadine Star of Sierra Leone on vastavalt 3. ja 4. kohal