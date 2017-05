Vähe või palju? Kui palju riik Uberi ja Taxify juhtidelt eelmisel aastal makse sai

Möödunud aasta tulusid deklareeriti Uberi ja Taxify kaudu viis korda enam kui mullu, samuti suurenes nii välistulude kui üüritulu deklareerijate arv, teatab maksu- ja tolliamet.

Uberi ja Taxify platvormide kaudu teenitud tulu deklareeris 319 inimest varasema 69 asemel ja deklareeritud summa suurenes 67 800 eurolt 450 000 euroni.

„Mõlema numbri kasv näitab, et lihtsama teenuse olemasolul eelistavad inimesed pigem oma maksukohustuse täita ja sellega ühiskonda panustada," selgitas maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde.

Eestis maksustamisele kuuluvat välistulu deklareeriti rohkem 873-s deklaratsioonis ja 8,6 miljonit eurot enam kui mullu.

Eluruumi üürimist ja muud renditulu deklareeris 1564 inimest enam kui 2015. aasta eest. Maksustamisele kuuluv summa vähenes mullusega võrreldes aga 1,5 miljoni euro võrra.

„Möödunud aastal deklareeritud eluruumi üürimisest saadud tulust kuulus maksustamisele varasema 100 protsendi asemel 80 ja see oli kindlasti üks põhjustest, miks deklareerijaid rohkem oli," lisas Udde.

Oma möödunud aasta tulud deklareeris 685 511 inimest, mis oli pea 18 000 inimest enam kui mullu, kindlasti oli Udde hinnangul üheks suuremaks põhjuseks madalapalgaliste tulumaksu tagastuse saamise võimalus. „Varasematel aastatel puudus neil vajadus üldse tuludeklaratsiooni esitada, sest kõik maksud olid korrektselt kinni peetud ning mingeid soodustusi ei kasutatud. Toetuse taotlemisel aga oli üheks tingimuseks õigeaegne tuludeklaratsiooni esitamine, " lisas Udde.

Tulumaksu tagastamise ja tasumise tähtaeg on tänavu 3. juuli. Füüsilisest isikust ettevõtjatele ja nendele, kes said kasu vara võõrandamisest ning deklareerisid välismaalt saadud tulusid, on tähtajaks 2. oktoober.

Olulised numbrid:

Ühisdeklaratsioone esitati 68 787 ehk 12,6 % (pea 10 000 deklaratsiooni) vähem võrreldes eelmise aastaga.

Tagastame 1,7 miljonit eurot rohkem, juurde maksmisele kuuluv summa kasvas natuke alla 1 miljoni euro võrra.

Mahaarvamisi deklareeriti 2,6 miljardit eurot (2015. a 2,4 miljardit).

Soodustusi sai kasutada 2,2 miljardi euro ulatuses/eest (2015. a 2 miljardit).

Kasutamata jäi soodustusi 405 miljonit eurot (2015 aasta eest 358 miljonit).

Kasutamata soodustuste summa kasv (47 miljonit) oli tingitud kolme kulutuse (eluasemelaenu intressid, koolitus ja annetused) piirmäära vähenemine 1200-le eurole varasema 1920 euro asemel.

Deklaratsioonide arv, kus ei saanud üldse mingeid mahaarvamisi rakendada vähenes 23 331-lt deklaratsioonilt 20 550-le deklaratsioonile.

Koolituskulu deklareeriti vähem 28 079-s deklaratsioonis, deklareeritav summa vähenes 4,5 miljoni euro võrra. Põhjuseks koolituskulude mahaarvamise piiramine, maha arvata ei saanud enam autojuhi koolitust, samuti vanema kui 17 aastase isiku huviharidust.

Annetuste 5% piirangu kaotamine suurt mõju ei avaldanud - 2016. a deklaratsioonides sai maha arvata keskmiselt 117 eurot deklaratsiooni kohta, siis 2015. a sai maha arvata keskmiselt 103 eurot deklaratsiooni kohta.