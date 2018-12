Vahekokkuvõte: kes võitsid ja kes kaotasid Ratase valitsuse maksureformidest

Tulumaksureformiga lubas Jüri Ratase valitsus parandada inimeste elujärge ja toimetulekut. Maksureformist võidab 86 protsenti kõigist töötajatest ja 80 protsenti kõigist Eestimaa inimestest, rääkis peaminister. Kolmveerand Eesti elanikkonnast pidi võitma igakuiselt kuni 64 eurot. Maksumuudatuste mõjuanalüüsi, kust need numbrid võetud on, pole vaatamata korduvatele päringutele senini avalikustatud.

Värsked uudised räägivad sellest, et juba alates järgmisest aastast on kultuuritöötajate palga alammäär 1300 eurot. See tähendab, et alampalgaga kultuuritöötajad ei saa enam uue maksusüsteemiga kätte lubatud 500 eurot maksuvaba tulu. Alates 1200 eurost hakkab tulumaksuvaba miinimum järsult vähenema. Palgatõus 100 euro võrra vähendab maksuvaba tulu 55 euro võrra. Loomulikult ei saa seega ka juttu olla mingisugusest 64 euro suurusest maksuvõidust. Kui see alampalgaga kultuuritöötaja saab aasta jooksul veel ka mingit lisatasu, honorari või näiteks korteriühistu esimehe tasu, siis sulab maksuvõit veelgi väiksemaks.

Pole kindel, kas sellest maksuvõidust üldse midagi alles jääb, sest hinnatõusudega võetakse see kohe ka tagasi. Hinnatõusude tõttu kallinevad igapäevased tarbekaubad, kasvavad kodukulud, kulud energiale, kütusele ja teenustele.

Maksureformist kaotajate nimekiri on pikk

Keskmisest palgast rohkem teenivad oskustöölised, arstid ja insenerid võivad kaotada kogu maksuvaba miinimumi, sest teatud tulutasemest alates väheneb see nullini. Tööjõu maksukoormus tõusis eelkõige nendel töökohtadel ja erialadel, millest meie majanduses kõige enam puudust on.

Omapärase perepoliitilise meetmena võeti abikaasadelt võimalus esitada ühine tuludeklaratsioon. Ühisdeklaratsioon võimaldas varem abikaasadel paremini kasutada maksuvabastuste piirmäärasid, liita kõik tulud ja mahaarvamised. Eriti kasulik oli see siis, kui üks abikaasadest ei saanud maksustatavat tulu. Avalikkuse survel taastati osaliselt ja piiratud ulatuses intresside ja koolituskulude ning maksuvaba tulu ülekandmise õigus, aga see väike mööndus ei asenda ühiseid tuludeklaratsioone.

Maksumuudatustega kaotati ära pensioni maksuvaba osa. Töötavate pensionäride tulumaksukohustus suurenes, kui igakuine tulu ületab teatud tulupiiri. Pensionäridele seati see tulupiir tunduvalt madalamaks kui teistel inimestel. Vananeva rahvastikuga riigis maksukirvega töötavate pensionäride rahakoti kallale minek oli ilmselge näide maksureformi ebaõiglusest.

Maksureformidest on ka võitjaid

Kindlad võitjad Ratase valitsuse maksureformidest on need Eesti inimesed, kes võtavad ette reisi piirilinnadesse Valka ja Ainažisse. Kui piirkoguste ulatuses sõiduvahendi pagasiruumid aktsiisikaupu täis laduda, on võimalik 64 eurot võita ühe sõidukorraga. Siin pole vahet kas sellest aktsiisireformist võidavad madalapalgalised või keskklass. Pea kahekordne aktsiisikaupade hinnavahe töötab, võidavad kõik.