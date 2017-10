Vahendusfirma juht: puudus pole IT-spetsialistidest, vaid kaugtöötajate juhtidest

IT-töötajaid ei pea enam kohale transportima, ega neile elamislube taotlema, nad töötavad üle veebi, teistest riikidest, kirjutab arenduspartnerite vahendamisega tegelev Netcorp OÜ juhatuse liige Paavo Pauklin portaalis geenius.ee.

See algab nagu musträsta tulek kevadekuulutajana, ühel hetkel hakkavad kõik IT-firmad rääkima, et kui raske on uusi spetsialiste riiki tuua. Või et palgaralli tõttu lihtsalt ei saa kohalikke palgata ja ettevõtte areng pidurdub.

Heade arendajate leidmine pole aga probleem, seda on juba aastaid tehtud kaugtöö vormis. Just täpselt!

Miks peab programmeerija kontoris olema?

Ajal, kui internet jõudis enamuse meie kodudesse, räägiti et nüüd algab kaugtöö ajastu, kus inimesed ei pea töötama kella ühekast viieni kontoris, vaid tööd saab teha eemalt. Olgu selleks siis kodu, rand, mets või välisriik. Oleme tänaseks kanda kinnitanud justkui tubli IT-maa. Jah, meil on sisuliselt igas kohvikus WIFI, aga töötajat ootame ikka kontorisse tööle, koha peale.

Miks Eesti IT-juhid tahavad, et nende meeskonnad räägiksid kohalikku keelt ja töötaksid kontoris? Kas selle pärast, et nii on asjad alati käinud ja nii on mugav? Kui kõrget hinda oleme oma mugavuse eest valmis maksma?

Miks see tundub see veider, et räägitakse IT-töötajate puudusest? Seetõttu, et seda probleemi ju tegelikult pole. Üle maailma on leida väga hea kvalifikatsiooni ja oskustega inimesi, kes saavad tööd teha ükskõik millisest maailma otsast. Puudus on hoopis inimestest, kes oskaksid selles aina muutuvas maailmas neid kaugtööd tegevaid inimesi ja nende meeskondi juhtida.

