Vähiravifond kutsub üles toetama ettevõtja Cardo Remmeli võitlust elu eest

Vähiravifond pani sel nädalal õla alla tuntud pärnaka Cardo Remmeli (64) võitlusele kurja haiguse vastu. "Kutsume kõiki üles mehe ravi toetama. Ravile kulub järgneval kolmel kuul ligi 8000 eurot," vahendab fond Facebookis.

Remmel juhtis pikka aega Saku Õlletehast. Ta on Eesti Olümpiakomitee liige ja on olnud ka Eesti Golfi Liidu president.

"Neli aastat tagasi sain teada midagi, milleks ma ei olnud valmis ja mis muutis nii minu kui lähedaste elu kardinaalselt. Ma ei kurda nende operatsioonide, valude, haiglas veedetud nädalate üle. Nägin vahetult kui palju on meil pühendunuid arste, õdesid, hooldajaid ja kui suur on nende koormus," ütleb Remmel.

"Hoopis raskem on leppida sellega, et enda töö pidi pooleli jääma ja paljud tegemised, mis on mu perele olulised, võivad jääda lõpetamata.

Samas on olemas lootus mu organismi seisukorda arvestava sobiva raviskeemi leidmiseks. Kuid kahjuks ei mahu see meie tavameditsiini toetussüsteemi. Mis ka ei tuleks, ma tunnen koos perega tänulikkust nende inimeste suhtes, kes on võtnud oma südame asjaks sellise fondi loomise või selle toetamise," tunnistab Remmel.

Tema ravi toetuseks saab annetada märkides ülekande selgitusse "Cardo raviks". Rekvisiidid leiate www.kingitudelu.ee/annetajale.

"Kui mees kogunenud annetusi mingil põhjusel ei vaja, rahastame nende arvelt teiste haigekassa toetuseta jäänud abivajajate ravi," kinnitab fond.