Vaid 6% Balti riikide elanikest oskab digilahendusi vabalt kasutada

Uuendusmeelsete klientide grupp osutus peaaegu kõige väiksemaks, moodustades vaid 6% kogu klientide arvust kõigis kolmes Balti riigis. Digitaalselt üsna arenenud inimesi ehk neid, kes näiteks suudavad kasutada digiallkirja ja kaasaegseid autentimisvahendeid ning sooritavad teatud regulaarsusega e-oste, on aga kõige rohkem Eestis – peaaegu 10%. Lätis on vastav protsent 5% ja Leedus vaid 1%. Seevastu digitaalseid lahendusi mitte kasutavate inimeste osakaal ületas Eestis kolmandiku küsitletuist ja Leedus lähenes peaaegu 50 protsendile elanikkonnast. Lätis moodustas vastav määr 38%.

SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen ütles, et paremate digitaalsete oskustega inimestel on võimalik juba täna nautida mugavamat elu, säästa väärtuslikku aega ja kasutada seda viisil, mis just neile meeldib. "Ja muidugi on neil kiirem, lihtsam ja tihti odavam ligipääs e‑teenustele mitmes eri valdkonnas. Meie kui teenuse pakkujate eesmärgiks on selgitada inimestele, milliseid eeliseid digilahendused pakuvad, ja kutsuma neid kasutama proovima. Oleme oma kogemuse põhjal näinud, et inimesed, kes on mõnda digiteenust kolm kuni viis korda kasutanud, saavutavad sellega digikogemuse, mis viib neid juba lihtsamini järgmiste digiteenuste kasutamise poole.“