Vaid pooled Eesti elanikest tunnevad end majanduslikult kindlustatult

Vaid 48% eestimaalastest hindab end materiaalselt kindlustatuks, näitab ERGO kindlustusseltsi ja Läti uuringufirma SKDS poolt koostatud Baltimaade turvalisuse uuring.

Kolme Balti riigi elanike hulgas on see näitaja üsna sarnane, Lätis peab end majanduslikult kindlustatuks 53% ja Leedus 47% elanikest. Plaan, kuidas sissetulekuid säilitada, on 35%-l eestlastest, 34%-l lätlastest ja 39%-l leedulastest.

ERGO elu- ja tervisekindlustuse arendusjuht Dekla Uusma sõnul on hinnang oma materiaalsele hakkamasaamisele riikides siiski 2014. aastaga võrreldes mõnevõrra tõusnud. „Kuigi materiaalselt kindlustatuna tunnevad end endiselt vaid pooled Balti riikide elanikest, näitab statistika, et sissetuleku kaotamise korral saaksid eestlased ja lätlased oma majapidamist säästudega üleval pidada veel 5,1 kuud, leedulased lausa 7,2 kuud. Samuti on mure rahaliselt hätta jäämise üle siiski valdavalt langenud. Näiteks nii Eestis kui Lätis kardetakse üha vähem seda, et inimene ei jaksa maksta oma elukoha, ravi või laste hariduse eest. Leedus on hirm hätta jäämise ees kasvanud,“ selgitab Uusma.

Tulevikku vaadates saab 60% eestimaalastest öelda, et neil on olemas kindel elupaik vähemalt kaheks aastaks. Sama saab öelda ka 61% lätlastest, Leedus on aga oma elupaiga suhtes kindlustunne vaid 50%-l elanikest. Eestlased tõusevad esile oma karjääriplaanide osas - kaheks aastaks omab selget sihti oma karjääri osas 44% eestlastest. Lätis ja Leedus on sama näitaja madalam, vastavalt 38% ja 40%.

Uuring keskendus ka kolme riigi elanike hinnangutele eluga rahulolule ja kontrollitundele selle üle. Kümnepallisel skaalal hindavad eestlased ja lätlased 6,61 punktiga end võrdselt eluga rahulolevaks. Leedulaste hulgas on see näitaja veidi kõrgem, nemad hindavad oma rahulolu 6,81 punkti suuruseks. Ka kontrolli oma elu üle hindavad leedulased kõige kõrgemalt, 7,65 punktiga. Eestlased hindasid oma rahulolu 7,45 ja lätlased 6,94 punkti suuruseks. Mõlemas kategoorias on Eesti ja Läti hinnangud 2014. aastaga võrreldes pisut tõusnud, kuid Leedu omad langenud.

Uuring on läbi viidud koostöös Läti avaliku arvamuse uuringu keskuse SKDS-iga, selles osales 1000 inimest Eestist, Lätist ja Leedust. Kokku on andmestikus 3000 inimese vastused.