Vaid väike osa hädas ABLV panga kliendihoiustest on garanteeritud

Raskustesse sattunud Läti pangas ABLV olevatest hoiustest läheb hoiusegarantii alla väga väike osa, kirjutab Läti Delfi.

Pangas on klientidel vahendeid 2,68 miljardi euro väärtuses, millest valdav osa ehk 2,59 miljardit eurot on arvelduskontode jäägid. Läti rahandusministeeriumi andmetel on pangas garanteeritud hoiuseid 525 miljoni euro ulatuses.

Rahandusminister Dana Reizniece–Ozola välistas riigi poolt panga päästmise, kuna enamus hoiustajatest pole Läti residendid.

Vastavalt hoiuste tagamise seadusele on Lätis garanteeritud hoiustaja kohta pangas kuni 100 000 eurot, mis makstakse hoiuste garanteerimise fondist välja eraisikutele ja juriidilistele isikutele olenemata hoiuse ligist või valuutast.

ABLV sattus raskustesse kui USA finantskuritegude õiguskaitse võrgustik (FinCEN) teatas, et ABLV pank on USA Patriot Acti seaduse alusel rahapesu suhtes esimesse riskirühma kuuluv ja tegi ettepaneku keelata USA-s panga jaoks või selle nimel korrespondentkonto avamise ning omamise.

ABLV on seadnud rahapesu oma äritegevuse alustalaks, teatas võrgustik. Panga juhatus lubab pangal ja selle töötajatel korraldada rahapesuskeeme, mis on olnud seotud Põhja-Korea tuumaprogrammi rahastamisega ja ebaseadusliku tegevusega Aserbaidžaanis, Ukrainas ja Venemaal.

Pühapäeva ööl kell 00:00 vastu esmaspäeva peatati pangast kõigi kliendimaksete tegemine ja muudeti võimatuks pangast raha väljavõtmine.