Väidetav sabotaaž Teslas on muutnud Elon Muski paranoiliseks. "On palju konkurente, kes soovivad firmat välja suretada!"

Sel esmaspäeval kirjutas Tesla juht Elon Musk personalile saadetud e-mailis, et üks Tesla töötaja (keda nimeliselt kirjas välja ei toodud) on tegelenud "laiaulatusliku ja kahjustava sabotaažiga", vahendab Reuters. Nimelt muutis töötaja elektriautosid tootvas firmas koode jagas neid firmast väljapoole.

Sabotaaž hõlmas endas väidetavalt muutusi tootmisprotsesse opereeriva süsteemi koodis ning tundlike Tesla andmete kolmandatele osapooltele vahendamist. Muski sõnul sai ta pahatahtlikest tegevustest teada nädalavahetusel. "Tema tegude koguulatus pole veel selge, ent sabotaažiga tegelenud mehe ülestunnistuste põhjal on asi päris halb. Oma motivatsioonina nimetas ta saamata jäänud ametikõrgendust," lisas Musk.

Tesla tegevjuht selgitas, et asja uuritakse sellel nädalal, rõhutades vajadust teada saada, kas sabotöör tegutses üksi või oli tegemist väljaspoolt koordineeritud ettevõtmisega. "Nagu teate, on pikk nimekiri organisatsioone, kes soovivad, et Tesla välja sureks," kirjutas Musk. Tema sõnul kuuluvad sinna nimestikku teiste seas nafta- ja kütuseettevõtted ning autotööstuse rivaalid.