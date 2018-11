Väike Ruhnu sammub ajast vähemalt 12 aastat ees

Ekraanil on näha kogu Ruhnu elektriasi, kui palju toodavad tuulik ja päikesepark, kui suur on tarbimine ja kui täis on aku, seletas Reigo Kebja Enefit Greeni juhile Aavo Kärmasele ja Ruhnu volikogu esimehele Heiki Kukele.

Foto: Romet Kreek