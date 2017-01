Tallinna Vee väikeaktsionär Jaak Roosaare vähendas eilse ringkonnakohtu otsuse kartuses juba varem osalust vee-ettevõttes, kuid turgudel puhkevat paanikat ta ei karda.

„Minu jaoks on palju olulisem see, mida otsustab rahvusvaheline arbitraažikohus,“ ütles Roosaare Äripäevale. „Ma ei usu, et praegu väga palju midagi muutub,“ rahustas ta investoreid.

Tallinna ringkonnakohus jättis eile AS-i Tallinna Vesi apellatsioonkaebuse rahuldamata ja nõudis välja 30 000 eurot menetluskulusid.

Otsusele võib esitada kassatsiooni riigikohtule hiljemalt 27. veebruaril 2017. Tallinna ringkonnakohtu 26. jaanuari otsuse edasikaebamine tähendab, et vaidlus ei ole lõplikku lahendit leidnud.

Tariifivaidluse lõpliku lahenduse leidmiseni kehtib õiguskaitse, mille Eesti kohtud määrasid konkurentsiameti ettekirjutuse osas tariifide langetamiseks. Samuti on lõpliku lahenduse leidmiseni peatatud kahjunõude menetlemine, mille ettevõte esitas Tallinna halduskohtule konkurentsiameti vastu 02. mail 2014, vältimaks rahalise nõudeõiguse aegumist.

Vaidlus on kestnud aastaid

Konkurentsiamet on alates 2011. aasta maist keeldunud rahuldamast Tallinna Vee poolt esitatud vee- ja reoveeteenuse hinnataotlusi. AS Tallinna Vesi ja Tallinna linn sõlmisid 2001. aastal teenuselepingu, milles määrati kindlaks veeteenuse osutamise tingimused. Järgnevaks 15 aastaks pandi paika Tallinna Vee hinnarežiim. Lepingu järgi on Tallinna Veel õigus tõsta hinda igal aastal tarbijahinnaindeksi võrra.

Lisaks on käimas rahvusvaheline vahekohtu menetlus. 2014. aastal esitas ettevõte sinna kahjunõude. Tallinna Vesi taotleb tariifivaidlusest johtuvate võimalike kahjude hüvitamist kuni 2020. aastani kogusummas 73 miljonit eurot.

Rahvusvahelise vahekohtu otsust on oodata 2017. aasta esimeses pooles.