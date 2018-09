Väikeaktsionärid surutigi Olympicust välja. Plaanis on ülevõtmine vaidlustada

Koosolekule registreerus 15 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 148 313 494 häält, mis moodustavad 97,71% kõigist OEG aktsiakapitaliga esindatud häältest. Seega oli koosolekul olemas vajalik kvoorum päevakorras olnud küsimuses otsuse vastuvõtmiseks.

Koosolek võttis vastu otsuse kiita heaks OEG vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine Odyssey Europe AS-i poolt ühinemise läbiviimiseks, kus OEG ühineb Odyssey Europe AS-ga rahalise hüvitise vastu summas 1,40 eurot aktsia kohta.

Otsuse poolt hääletas 92,39% koosolekul esindatud häältest ja vastu 7,61% koosolekul esindatud häältest.

Olympicu väikeaktsionärid, investeerimisfirmad Trigon ja East Capital leiavad, et neile makstav summa on liiga väike ning sellistel tingimustel, nagu otsustatud, ei taha nad oma osalusest loobuda, kirjutab ERR.

Samas oli uuel omanikul juba enam kui 90 protsenti aktsiatest, mis võimaldas väikeaktsionärid välja osta. Väikeaktsionärid plaanivad siiski ka pärast tänast aktsiate ülevõtmise vaidlustada.

"Me nägime täna väga erakordset aktsionäride koosolekut. See oli ennekuulmatu ja pretsedenditu otsus. Selle konkreetse juhtumi puhul oleme valmis pöörduma kõikvõimalike institutsioonide poole, et oma õiguseid kaitsta," rääkis East Capitali fondijuht Egle Fredriksson.