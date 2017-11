Väikeaktsionäride liit saatis õiguskomisjonile ettepanku seadusemuudatuseks. Mida nad nõuavad?

Eesti Väikeaktsionäride Liit (EVAL) saatis riigikogu õiguskomisjonile oma ettepaneku Eesti õigussüsteemi täiendamiseks, mis võimaldaks lahendada suurema osa vähemus- ja enamusaktsionäride vahelistest probleemidest.

„Asjaolu, et väikeaktsionäride probleemid on aktuaalsed ja muret tekitavad, leidis kinnitust ka hiljutisel EVALi aktsionäriõiguste konverentsil," ütles EVALi õiguspoliitika toimkonna juht Margus Moor. „Olukorras, kus enamusaktsionärid ei jaota pikaaegselt dividende, takistavad ligipääsu teabele ning samas võimaldavad enamusaktsionäridel saada kõrgeid juhtimistasusid, hüvesid ja täiendavaid kasu teenimise võimalusi, ei saa rääkida aktsionäride võrdsest kohtlemisest."

Moori sõnul võivad enamusaktsionärid kasumi ettevõttest välja viia näiteks sõlmides teenuse osutamise lepinguid endaga seotud ettevõtetega. Vähemusel puudub võimalus selliseid lepinguid vaidlustada või isegi nendest lepingutest teada saada. Väikeaktsionäri tootlus selliste aktsiate pealt on olematu, samuti puudub võimalus aktsiaid või osasid maha müüa, kuna keegi ei ole selliste aktsiate või osade omandamisest huvitatud.

EVAL leiab, et enamik vähemus- ja enamusaktsionäride vahelistes suhetes esinevaid probleeme õnnestuks lahendada ühingust väljaastumisõiguse kehtestamisega mõjuval põhjusel.

„Mõjuva põhjusena tuleks käsitleda olukorda, kus enamus on pikaaegselt jätnud maksmata dividende, kuigi ettevõtte võimalused seda lubavad, ei anna vähemusele teavet ühingu juhtimise ja sõlmitud lepingute kohta ning kui esinevad kahtlused, et enamus on püüdnud raha ühingust juhtida enamuse kätte ilma dividende maksmata," selgitas Moor. „Ühingust väljumise mõjuval põhjusel peaks otsustama kohus kaaludes eelkõige enamus- ja vähemusaktsionäride vastastikkuseid huve ja arvestades seejuures äriühingu majanduslikku olukorda, investeerimisvajadusi, tulevikuplaane jne. Väljumisõigust on võimalik reguleerida selliselt, et igal üksikjuhul jõutakse õiglase olukorrani."

Ühtlasi tegi EVAL õiguskomisjonile ettepaneku jätkata vähemusosanike või -aktsionäride õiguste kaitse tagamise teema käsitlemist ning korraldada selleks riigikogu tasemel ümarlaud, kus oleksid lisaks vähemusosanike või -aktsionäride esindajatele kaasatud ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, EVEA, Eesti Tööandjate Keskliit, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning advokatuuri ja kohtute esindajad.

EVALi aktsionäriõiguste konverents toimus 1. novembril 2017, mille eesmärgiks oli anda ülevaade ja analüüsida enamus- ning vähemusaktsionäride (osanike) vahelisi suhteid, enamlevinud konfliktiolukordi ja kitsaskohti seadusandluses. Konverentsile olid oodatud ettevõtjad, investorid, juhtimis- ja õigusnõustajad ning kõik kes soovisid saada näpunäiteid ettevõtte omanike omavaheliste suhete parema funktsioneerimise kohta.

Konverentsil osales enam kui 120 kuulajat, nende seas ühinguõiguse valdkondkonnaga tegelevad advokaadid, ettevõtjad, poliitikakujundajad ja poliitikud. Ettekannetega esinesid ühinguõiguse tippspetsialistid Karin Madisson, Kalev saare, Andres Vutt, Arne Ots ja Piret Jesse, samuti investorite esindaja Kristjan Hänni ja finantsnõustaja Alar Voitka.