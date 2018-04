Väikeaktsionäride liit viis õiguskomisjoni enda seaduseelnõu

Eesti väikeaktsionäride liit (EVAL) kohtus täna riigikogu õiguskomisjoniga, et arutada aktsionäride õiguste küsimust. Liit ei läinud kohtumisele tühjade kätega, vaid lajatas lauale enda koostatud seaduseelnõu koos seletuskirjaga, mille eesmärk on võimaldada väikeaktsionäride väljaastumist äriühingust.

EVAL-i hinnangul on Eesti äripraktikas ilmnenud mitmeid olukordi, kus väikeaktsionäride õigustesse suhtutakse diskrimineerivalt. "Näiteks on praktikas esinenud juhtumeid, kui aktsionärid keelduvad välja maksmast dividendi olukorras, kus see oleks majanduslikult otstarbekas, ei anna väikeaktsionäridele informatsiooni ühingu käekäigu kohta, samuti ei arutata praktikas sageli sisuliselt läbi väikeaktsionäride ettepanekuid, vaid jäetakse need üldkoosolekutel piisava kõlapinna puudumise tõttu kõrvale."

Liidu koostatud eelnõu aitaks nende sõnul olukorda parandada ning tõsta väikeaktsionäride ja -osanike kaitse parandamise läbi ka Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet. "Väikeaktsionäride huvide parema kaitset tagamiseks tehakse ettepanekud äriseadustiku muutmiseks, millega antakse väikeosanikele ja -aktsionäridele õigus teatud juhtudel äriühingust välja astuda ja nõuda oma osaluse eest õiglast hüvitist," kirjutab liit oma koostatud seaduseelnõu seletuskirjas.

Mis oludes võiks EVAL-i arvates anda väikeaktsionäridele õiguse ühingust välja astmiseks?

Eelnõu kohaselt on väljaastumiseks põhjus mõjuv, kui osaühing on kaotanud olulise osa oma varast, osaühingu registrijärgne asukoht või juhatuse asukoht on viidud üle teise riiki, osaühingu tegevusvaldkond on oluliselt muutunud ning osaühingu osanikele ei ole makstud dividende vähemalt viimase kolme aasta jooksul, kuigi osaühingu majanduslik seisund oleks seda võimaldanud. Väljaastmisel maksab osaühing väikeaktsionärile tema osa eest õiglase hüvitise, mis vastab tema osa väärtusele väljaastumise avalduse esitamise päeval. Vaidluse korral määrab hüvitise suuruse kohus.