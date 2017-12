Väikeettevõtja absurdsest olukorrast haiguslehtede süsteemis: riik ei tahagi ettevõtjatelt maksuraha saada, isegi kui seda peaaegu vägisi pakutakse

Riigis valitseb absurdne olukord, et mitmel töökohal töötaja peab haiguslehel olema kõikidel töökohtadel, ka siis, kui tegelikult saaks mõnda tööd teha ka haigevoodist ja riigile laekuks sellelt makse, kirjutab väikeettevõtja, Leisi Lapikoja omanik Maire Forsel.

Ärileht avaldab Facebooki postituse autori loal:

Sain täna teada, et Eesti riik elab ajutiste töövõimetuslehtede väljastamisel veel eelmises sajandis. Ja et see riik ei tahagi ettevõtjatelt maksuraha saada, isegi kui ma seda peaaegu vägisi talle pakun.

Nimelt on mul kaks igakuist tuluallikat – üks nõukogu koht ja teine töökoht oma käsitööettevõttes. Kuna käsitöö nõuab reaalset kohalolu ja füüsilist töötamist, siis olles haiglas või operatsioonijärgselt võimetu oma kätega töötama, tuleks mul võtta Leisi Lapikojast haigusleht. Teen omale palka vaid 250 eurot, sest lapikoda on mulle tänase seisuga veel üle paarikümne tuhande võlgu – sellepärast ka nii väike summa. Nüüd aga tekib olukord, kus ma ei saa mõnda aega lapikojas käivet teha ja peaksin jääma haiguslehele, sest kui ma ise siin ei tööta, siis ei teki ka mingit raha, millest palka maksta.

Siit tekkiski küsimus - kas saan võtta haiguslehe vaid lapikojast ja jätkata samal ajal tööd nõukogus? Et ühest töökohast olen haiguslehel ja teisest mitte. Nõukogu töö vajab vaid selget mõistust ja seda ma ei kavatse kaotada. Ma saan seda tööd teha kasvõi palmisaarelt, haiglavoodist rääkimata. Selle nõukogu koha jättis minu endine tööandja mulle testamendiga 20 aastaks ja 17,5 aastat on veel järel. Sisuliselt makstakse mulle igakuist nõukogu liikme tasu vastutuse eest, kuna kontsern on suur ja firmasid, millel see nõukogu peab silma peal hoidma, on mitu ja kuigi meid on seal nõukogus kolm, siis ilma minu allkirjata mitte ühtegi otsust vastu võtta ei saa - nii näeb ette põhikiri. Ühesõnaga - ma ei saa sealt nõukogust haiguslehte võtta, sest ma ei pääse sellest tööst ja vastutusest nagunii ja annan ka haiglavoodis olles digiallkirju kui vaja.

Kui käed ei tööta, ärgu töötagu ka pea

Helistasin täna haigekassasse ja küsisin, kas saab nii vormistada, et haigusleht on vaid sellest töökohast, kus pean oma kätega töötama ja teisest ei ole – vastuseks sain, et pole võimalik. Mul oleks vaja ühelt kohalt 100% haiguslehel olla ja teisel 100% töötada, aga Eesti Vabariigi seadused ei näe seda ette. Ehk siis kui on haigusleht, siis on haigusleht ja sellist varianti, et võtad selle lehe vaid ühest töökohast, pole lihtsalt olemas. Kui käed ei tööta ja lapikojas käivet ja palka teha ei saa, siis ärgu mul töötagu ka pea.

Pakuti välja selline variant, et nii ma ise kui ka nõukogu raamatupidaja märgime haiguslehele, et töötan haiguslehe ajal edasi. Kui siis haigekassa töötajale ütlesin, et ma ei saa ju lapikojas edasi töötada kui haiglas olen ja kui on märgitud, et ikkagi töötan, siis peaksin omale palga tegema, aga millest ma seda teen kui mitu nädalat ei saa käivet teha? Vastuseks sain, et muud varianti ei ole, ma ei tohi haiguslehel olles ja haigusraha saades mitte kusagilt sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu saada.

Ühesõnaga – kui sulle makstakse igakuist nõukogu liikme tasu suure vastutuse eest ja kui sul on samas teine töökoht, kus teed füüsilist tööd, siis neid kahte asja eraldi käsitleda ei saa. Nüüd ongi olukord, et haigusleht muutub täiesti mõttetuks, sest haiglas olles ei tohi ma mingil juhul oma regulaarsetes sissetulekutes kaotada - arved ja autoliising ju ei küsi, kas olen haige või terve, neid pean ikka maksma. Jätan nüüd haiguslehe võtmata, aga kas pole mitte absurdne olukord?

Haigusraha arvestatakse eelmise aasta tulu järgi ja minul oli see tulu eelmisel aastal sama mis praegu – nõukogust kindel summa ja lapikojast kindel summa. Nüüd ei luba riik mul ajutist töövõimetuslehte võtta vaid sealt, kus ma reaalselt tööd teha ei saa – pean võtma mõlemast kui üldse võtan. Aga nõukogu liikmena mu vastutus ei vähene 70 protsendile kui haiguslehel olen, ma vastutan seal ikka 100%. Pealegi ei saa see nõukogu ilma minuta võtta vastu mitte ühtegi otsust, nii et kui ka haiguslehe saaksin, siis raha saaksin 70% tavapärasest, aga vastutaksin ja töötaksin ikka 100% nagu tavaliselt. Täielik absurd!

Riik ei taha minu makse

Miks ei taha riik vastu võtta maksuraha minu nõukogu liikme tasult ja maksta mulle siis vaid lapikojast võetud haiguslehe eest selle pisikese summa, 70% 250 eurost? See oleks ju võimalik korraldada, aga ei, riik ei taha minult neid nõukogu liikme makse saada kui haiguslehel olen.

Meie hulgas on palju nõukogude ja juhatuste liikmeid, kes ei tööta töölepinguga igal nädalal 40 tundi, vaid nende töö seisnebki selles, et nad vastutavad ja teevad otsuseid mingi muu töö kõrvalt. Ja et seda tööd teha, on vaja selget mõistust, telefoni ja arvutit/internetti - pole vahet, kas pikutad parasjagu haigevoodis või palmisaarel.

Mina loobusin nüüd haiguslehest, sest ma ei taha oma sissetulekutes nii palju kaotada kui nagunii pean ühel kohal edasi töötama. Nüüd tekib küsimus, kas ma haiglas saan nii olla, et haiguslehte selleks ajaks ei vormistata?

Igatahes on riik otsustanud, et kui mul käed ei tööta, siis ei tööta ka mõistus ja vabatahtlikult loobunud minu nõukogu liikme tasu pealt makstavatest maksudest. Võta mõlemalt kohalt haigusleht või ära võta seda üldse! Kas ma olen esimene inimene, kellel Eestis selline probleem tekib?