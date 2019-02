Väikeettevõtja: ah, et igaüks ei sobi ettevõtjaks? Minu jaoks tähendab see küsimus vaid üht – mulle öeldakse, et igaühele ei sobi teha tööd

„Ärge tulge mulle ütlema, et hakka ettevõtjaks! Igaüks lihtsalt ei ole ettevõtja ja kõik!” ütles mulle sel nädalal üks minust paar aastat vanem naine ühes Eestimaa külas. Ta rääkis, et on mitu aastat töötu olnud, aga tahaks väga midagi teha, kasvõi vabatahtlikku tööd, et tunda end vajalikuna. Aga veel rohkem tahaks ta, et tal oleks töökoht – neid aga kodukandis pole.

Ma olen oma koolitustel ikka rääkinud, et pole vahet, kus sa elad, lase oma meeled valla ja vaata meie rikkas looduses ringi, sest just sealt võid leida omale äriidee, mis kannab ja aitab sul maal elades end ära elatada. Terve selle nädala tuuritasin mööda Hiiu-, Lääne- ja Saaremaad ja kohtusin meie külades paljude inimestega.

Ma kohtusin päris mitmetega, kes on pikka aega töötud olnud ega leia sellest olukorrast väljapääsu. Ja kui ma siis neile rääkima hakkasin, et tegelikult võib igaüks ise endale töökoha teha ja et nüüd on see ettevõtluskonto tõttu veel eriti lihtne, said paar inimest minu peale pahaseks ja kordasid sedasama vana ja kulunud mantrat – igaüks ei ole lihtsalt ettevõtja.

Millegipärast on paljudel ettekujutus, et ettevõtja olemine on midagi sellist, milleks peavad sul olema mingid erilised võimed – müügioskus või mis iganes veel, mille kohta inimene arvab, et tal seda ei ole. Aga uskuge mind, ei pea! Sa võid olla täielik introvert, aga ikkagi olla ettevõtja. Sa pead lihtsalt tahtma midagi teha, sest kui tahet pole, siis on tõesti halvasti. Mida siis on vaja?

Esiteks sa pead viitsima. Pead viitsima teha tööd ja see on minu hinnangul absoluutselt kõige olulisem asi, ükskõik siis, mida sa ka teha tahaksid.