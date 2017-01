Eesti väikeettevõte süüdistab patendiametit lohakas töös, mille tagajärjel pidi äsja ärisse sisenenud ettevõtja tuhanded eurod korstnasse kirjutama ning naasma palgatööle. Patendiamet aga rõhutab, et kaubamärgi kinnitamisprotsessis polegi võimalik kõiki murekohti ette näha, kirjutab Äripäev.

Pikalt palgatööl olnud 34aastane Silvia Merila ei näinud selles enam väljakutset ning hakkas ettevõtlusega tegelema. Nüüd, kui tema ettevõtjaelu kaubamärgisaaga tõttu katkes, on ta tagasi palgatööl, kuid jagab patendiametiga kemplemise kogemusi teiste väikeettevõtjatega ning nendib, et inimeste teadmised on kaubamärkide alal veel tagasihoidlikud. “

"Ettevõtted võivad patendiameti otsuseid vaidlustades väga palju kaotada,” hoiatab ta kõiki algajaid äriinimesi.

Loe pikemalt Äripäevast.