Peet Kask toob oma arvamusloos välja marginaalse maksuprotsendi, millest on tavainimesel raske aru saada – kõige olulisem, mida peaksime arvestama, on siinjuures asjaolu, et uue valitsuse kehtestatav üksikisiku tulumaks on progressiivne ehk astmeline vahemikus 1200-2100 eurot, kommenteeris Leisi Lapikoja omanik ja juht Maire Forsel.

Suurim probleem on siis kui töötatakse kahel kohal, saades ühest töökohast näiteks 700 ja teisest 800 eurot brutopalka (kokku 1500). On ju tavapraktika, et maksuvaba miinimumiga arvestab vaid üks tööandja ja teine mitte ja kui siiani pole see probleeme tekitanud, siis nüüd tuleb selliselt palka saavatel inimestel hakata tuludeklaratsioonijärgselt riigile tulumaksu tagasi maksma, sest nende puhul 500-eurone maksuvaba miinimum ju ei kehti.

Aga kuidas peaks raamatupidaja teadma, milline määr oleks sellise töötaja puhul õige maha arvestada? Ta ei teagi. Raamatupidaja saab lähtuda vaid sellest töötasust, mida inimesele tema põhitöökohal arvestab ja võtta arvesse selle kohta käiv maksuvaba osa.

See ongi uue tulumaksusüsteemi puhul kõige suurem probleem – arvutamismeetod on sedavõrd keerukas ja läbipaistmatu, et kui inimene pole matemaatikaga sina peal, on tal võimatu aru saada, kuidas tema palgalt tulumaksu arvestatakse ja esimese tuludeklaratsiooni tulemus võtab kindlasti nii mõnelgi jalad alt. Pole just meeldiv teada saada, et oled riigile näiteks 400 eurot võlgu.