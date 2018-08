Väikeettevõtjad panustaksid enam teadusmahukasse tootmisse

Tippkokk Märt Metsallik tahtnuks laupäeval tööd murda Põhjaka restoranis, kuid pidi süüa tegema Arvamusfestivali toidutänaval. Tööjõupuudus kollitab toidukohtade omanikke juba pea kolm aastat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Töötasu soov on väga kõvasti tõusnud, isegi väga-väga noortel algajatel kokkadel. Ja see on muutunud järjest keerulisemaks. Peab väga-väga tugevalt vaeva nägema, et üldse inimesi leida," rääkis Põhjaka restorani omanik Märt Metsallik.

Tööjõunappusele Järvamaal otsiti lahendusi laupäeval ka Arvamusfestivali aruteludel. Piimandusühistu E-Piim toob juba mõnda aega lihtsa töö tegijaid Ukrainast. Ettevõtte juht Jaanus Murakas ütleb, et ukrainlased on väga motiveeritud töötajad ja kuna Eesti tööjõuturul pakkumist pole, peaks riik veelgi leevendama võõrtööjõu sissetoomise poliitikat.