Väikeettevõtjate juht: peame end nähtavaks tegema, muidu ei muutu meie elus midagi

Heiki Rits, mujal maailmas räägitakse palju väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest, aga Eestis on millegipärast fookuses suurettevõtted.

127 000 aktiivsest ettevõttest on suurettevõtteid ehk 250 ja rohkemate töötajatega vaid käputäis, alla 200. Kuid nad on kogu aeg pildil. Kui näiteks mõni suurettevõte avab kusagil laserliini, siis on poliitikud kohal linti lõikamas, aga väikest pruulikoda ei lähe keegi avama. Ma ei taha küll poliitikasse sekkuda ja ühtepidi on see iga ettevõtte oma probleem, aga väiksemaid tuleks samuti märgata ja julgustada.