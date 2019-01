Väikeettevõtlus läheb valimisprogrammides enim korda Vabaerakonnale, kõige vähem aga EKRE-le ja Isamaale

Detsembris saatis EVEA poiitikutele VKE (väikeste ja keskmiste ettevõtjate) memorandumi, mis sisaldab soove ning ootusi ettevõtlus-, tööturu-, maaelupoliitika, riigi ja Eli-ga suhtlemise kohta, mida koheselt pärast valimisi asuda ellu viima.

„Nüüd, kus valimiskampaania on alanud, on parim aeg võimule pürgijatele meelde tuletada, kes täidavad põhiliselt riigikassat – need ei ole suurettevõtjad ega struktuurifondid, need on väikeettevõtjad maksude näol,“ kommenteeris eelmise aasta lõpus välja saadetud pressiteates EVEA asutaja ja asepresident Marina Kaas.

Ligi 99 protsenti kõikidest Eesti äridest on väikesed (kuni 49 töötajaga) ning koos keskmise suurusega ettevõtetega (50-249 töötajaga) moodustab see 99,8% kõigist tegutsevatest ettevõtetest. Väikeettevõtjate panus Eesti majandusedusse on EVEA sõnul väga suur.

84% erasektori investeeringutest teevad väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE-d), 80% ettevõtlussektori tööhõivest annavad VKE-d, 78% ekspordist annavad VKE-d, 78% ettevõtlussektori müügitulust annavad VKE-d, 76% ettevõtlussektori sotsiaalmaksu laekumistest tuleb VKE-delt ja 75% ettevõtte tulumaksu laekumistest tuleb VKE-delt.

EVEA jaoks on olulised stabiiline keskskkond, arukad maksud kõigile ja motiveerivad töösuhted.

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) on taasiseseisvunud Eesti vanim ettevõtjate esindusorganisatsioon. 2018. aasta detsembris täitus EVEA-l 30. aastat.