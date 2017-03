Väikefirmad saavad eksporditehinguid lihtsamini kindlustada

Kredex Krediidikindlustus hakkab alustavatele eksportijatele ja väikeste ekspordimahtudega Eesti ettevõtetele pakkuma lihtsamat võimalust kindlustada end tellijate makseriskide vastu.

Kredex Krediidikindlustuse juhi Meelis Tambla sõnul tekib väikestel ettevõtetel võimalus kindlustada 85% oma tehingu mahust ostja võimaliku maksevõimetuse vastu kindlustuspoliisiga, mille kulu moodustab näiteks 10 000 eurose tehingu väärtusest vaid ca 200 – 300 eurot.

“Lõime täiendava lahenduse, et julgustada ka väike-ettevõtteid aktiivsemalt välisturgudel tegutsema ja oma äri kasvatama. Kui Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2015. aastal ettevõtjate vajadusi uuris, siis leiti, et just väike-ettevõtted tunnevad enim puudust võimalusest üksikuid väiksemahulisi tehinguid kindlustada,” selgitas Tambla kindlustamise lihtsustamise tagamaid.

Tänaseni oli tema sõnul tavapärane, et eksportijad kindlustasid oma tehinguid minimaalselt mõne tuhande euro suuruse kindlustusmaksega, nüüd on aga võimalik teha kindlustus ka üksikutele ja väiksematele tehingutele. „Selleks sõlmitava poliisi miinimumtasu jääb paari tuhande euro asemel mõnesaja euro suurusjärku,” selgitas Tambla. Samas rõhutas ta, et täpne summa sõltub iga ettevõtte puhul ostja asukohariigist ja taustast.

Uus kindlustuslahendus tähendab Kredexi teatel sisuliselt, et ekspordiga alustaval ettevõttel tekib võimalus siseneda julgemalt uutele eksporditurgudele ja kaitsta end ootamatuste eest, mida võivad põhjustada ostja makseraskused. Näiteks, et kui Eesti eksportija soovib mõnda välisriiki müüa mõne tuhande euro väärtuses kaupa või teenuseid, kindlustab tehingu ning raha saamine ostja makseraskuste tõttu ebaõnnestub, siis Kredex Krediidikindlustuse abiga ei tule ettevõttel tekkinud kahju üksi kanda. Samuti tekib ettevõttel võimalus pakkuda ostjale turvalisel viisil maksetähtaega, mis on eriti kasulik riikides, kus pikem maksetähtaeg on levinud praktika - nii suudaks Eesti ettevõtted säilitada konkurentsivõimet.