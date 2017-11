Väikeinvestor: tulumaksuvaba miinimumi tõstmine annab hea võimaluse saada miljonäriks

Valitsus on välja lubanud, et 2018. aastal tõstetakse tulumaksuvaba miinimumi. Lisaraha annab hea võimaluse, et hakata näiteks miljonäriks, kirjutab investor, majandusmagister Risto Kask.

Ilmselt nõustuvad paljud, et kuni 1200 euro suuruse igakuise sissetulekuga on toime tulla keeruline. Eriti kui on pere ja muud kohustused nagu eluase, auto jms. Lisanduv 64 eurot annab juurde hea võimaluse toimetuleku parandamiseks, kuid tekitab võimaluse ka investeerimiseks.

Igakuine 64 eurot jätab kalendriaastas 768 eurot rohkem kätte. Eeldame, et vähemalt osa asjasse puutuvatest inimestest otsustavad raha tarbimisse suunamise asemel selle kasvama panna. Arvutame, kas ja kuidas võiks see olla kasulik.

Paneme raha hoiukassasse või pangakontole

Üks kõige levinumaid rahakogumise meetodeid on raha kogumine hoiukassasse või pangakontole. See ei ole aga väga kasulik. Eelkõige seetõttu, et raha vanaema soki sees ei kasva. Kümne aastaga koguneb hoiukassasse 7680 eurot, 30 aastaga 23 040 eurot. Tegelikult saab paremini.

Hoiukassas kipub raha kahanema, eriti siis, kui vaja koju piima või leiba osta. Rahakogumise seisukohalt ei ole meetod hea, kuna raha on liiga lihtne kuritarvitada. Isegi kui kõik õnnestub, jääb 30 aasta pärast ikkagi miljonist päris palju puudu.

Küsime abi pangast, investeerime börsile

Pangad on valmis meid investeerimistegevuses aitama. Näiteks pakuvad nad võimaluse investeerida fondidesse või läbi investeerimisportfelli otse aktsiatesse. Fondide tootlused on erinevad. Arvestame, et pikaajaliselt on võimalik saavutada 5% tootlus. Kümne aastaga saame kokku 10 023 eurot, 30 aastaga 52 673 eurot.

Kui aga otsustame oma portfelli kaudu aktsiatesse investeerida ja natuke rohkem riski võtta, võivad hüved olla suuremad (10%). Seega optimistliku prognoosi kohaselt saame kümne aastaga 13 059 eurot, 30 aastaga 134 191 eurot. Pole paha.

Võtame riski ja suuname kogu raha ühisrahastusse

Ühisrahastus pakub veelgi parema rahakasvatamise võimaluse. See on loomulikult eelmainitutest mõnevõrra riskantsem. Olenevalt tootest, saame me statistiliselt pikaajalist tootlust umbes 20-25%. Kümne aastaga võimalik tulemus 20% tootluse korral 22 432 eurot, 30 aastaga 1 miljon eurot.

Optimistliku prognoosi (25%) korral võimalik miljon kokku saada juba 26-ndaks aastaks. Näiteks võiks selle raha eest osta auto ja maja või hoopis muuta oma laste elu. Olles täna 40 aastane, oleks miljon koos 66 eluaastaks. Väärt pensionikindlustus.

Investeeri oma lastesse

Muidugi muudab raha ajaväärtus ja võimalikud teenustasud natuke pilti, kuid suures plaanis illustreerivad eeltoodud arvutused suurepäraselt erinevaid rahakasutuse võimalusi. Kui eelmainitud konstruktsioonid ei tundu atraktiivsed, võib alati oma lastesse investeerida. Hästi valitud huviring võib muuta lapse ning sellest tulenevalt ka lapsevanema elu.

Investeering teatrisse, õigel ajahetkel ostetud jäätis ja kvaliteetaeg lastega on väga olulised. Tihtipeale olulisemad, kui miljon eurot. Miljon saab kunagi otsa, lapsed aga jäävad terveks eluks.

Mõtlemisainet siin on. Oma rahaasjade optimeerimiseks ei ole kunagi liiga hilja.