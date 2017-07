Väikeinvestoreid pidurdavad ajale jalgu jäänud seadused

Kaks hakkajat juristi asutasid väikeaktsionäride liidu eesmärgiga muuta Eesti õiguskeskkond ka väikestele õiglaseks.

Väikeaktsionäride liit (EVAL) kanti äriregistrisse alles 10. mail. Samanimeline liit tegutses küll ka aastail 2003–2015, kuid pole praeguse algatusega seotud. Uus huvigrupp alustas jõuliselt: juba mai lõpus kirjutati avalik kiri telekomifirma Telia kohta, juuni alguses saadeti oma nõudmised riigikogu õiguskomisjonile. Liidu aju ehk peenemalt õiguspoliitika toimkonna juht on endine Soraineni advokaat Margus Moor, kes viimased aastad on veetnud Eestist eemal ja väikeaktsionäride õigustest magistritöögi kirjutanud. Juhatuses on tegev ka Maarja Tosso.