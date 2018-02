Väikekaupmeeste liit: kui aktsiisipoliitikas ei tule muutust, siis maapiirkondade kaubandus hääbub

Eesti Väikekaupmeeste Liidu hinnangul peab tugev riik olema tugev ka ääremaadel. Tänane aktsiisipoliitika on viinud massilise piirikaubanduseni, mille tagajärjel ääremaastumine süveneb, sest paljude väikeasulate poed peavad uksed sulgema. Lisaks jääb Eestil lisaks aktsiisile saamata ka käibemaksutulu.

Eesti Väikekaupmeeste Liitu kuuluva maapiirkondades tegutseva toidupoeketi Meie juhatuse esimees Rein Reinvee sõnul ei ole kellelegi saladus, et eelkõige mõjutab praegust kaubanduse olukorda üks konkreetne tootegrupp, mida üha enam ostetakse Lätist.

„Väikekaupmeeste käibed on väikesed ja kasumid minimaalsed. Kui võetakse ära üks tootegrupp, siis saab minimaalsest kasumist kahjum ja pood suletakse,“ ütles ta ja lisas: „Asi pole pelgalt alkoholis. Toome näite, et kui riik otsustaks aktiise määrata piimatoodetele, siis algaks samasugune piima-juusturalli. Väikeses maapoes on arvel iga tootegrupp, iga klient ja iga elanik. Kui kogukond läheb Lätti piima-juustu ostma, ostab ta sealt kaasa ka muid tooteid.“

Kaubandusettevõtte juhi sõnul kaasnevad Lätist tehtavate sisseostudega ka keskkonnamõjud. „Rääkimata tarbitavast kütusest on ka Lätist ostetud plastpudelid ja plekkpurgid, mida meie taarapunktid vastu ei võta juba hakanud risustama meie maad,“ ütles Reinvee. „Targad poliitikud ei tohiks teha avatud majandusruumis selliseid otsuseid, mis kahjustavad otseselt riigi äärealasid. “

Eesti Väikekaupmeeste Liit koondab enda liikmeskonda ligi 150 väikepoodi, sh kümneid maakaupluseid, andes tööd kogu Eestis ligi 3000 inimesele.