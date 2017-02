Eesti Väikekaupmeeste Liit pöördus Riigikogu majanduskomisjoni poole seoses töös oleva alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise eelnõus 381 SE olevate probleemidega.

"Ehkki me toetame eelnõu peamist eesmärki – rahva tervise kaitsmine - ning ka käesolevas eelnõus on mitmeid positiivseid muudatusi (nt tõhusam kontroll alaealistele alkoholimüügi keelu üle), siis väärib mainimist, et me ei toeta ettepanekuid, mis on ebaproportsionaalsed, läbi analüüsimata ning kahjustavad väikekaupmeeste huve," seisab pöördumises.

"Ühe suurima probleemina näeme eelnõus punkti, mis keelab alkohoolsete jookide nähtava väljapaneku kauplustes, mille müügisaali pindala on üle 450 m2. See piirang sunnib paljusid poodnike tegema lisainvesteeringuid vaheseinte ehitamiseks, mis võib maapiirkondades asuvate poodide eksistentsi löögi alla seada," kirjutatakse pöördumises. "Ning meie hinnangul ei ole veenvalt ja mõjuanalüüsidega põhjendatud, et täiendavate kohustuste seadmine jaekaupmeestele vähendaks inimeste alkoholitarbimist."

"Lisaks eelnõust tulenevale investeerimiskohustusele, mis jaekaupmeestel tuleks enda eelarvest kinni maksta, väärib mainimist, et seadusandja on viimasel ajal raskendanud poodnike olukorda ka teiste seadusemuudatustega. Järskude aktsiisitõusude tagajärjel sündiva piirikaubanduse hoogustumine tekitab Lõuna- ja Kesk-Eestis olukorra, kus kohati ei ole enam majanduslikult mõistlik pidada väikepoode," kaevatakse olukorra tõsidust. "Mitmetes paikades ootab ees väikepoodide sulgemine ning sellega kaasneb nii igapäevaste toidu- ja tarbekaupade kättesaadavuse vähenemine kui ka posti- või pangateenuse võimaluste kadumine. Lisaks kaovad maakaupluste sulgemise tulemusel maapiirkondadest sajad töökohad."

"Eeltoodust lähtuvalt palume seadusandjal kaaluda eelnõusse muudatusettepaneku tegemist, mille kohaselt ei kohustataks alla 800 m2 müügisaaliga kaupluseid tegema investeeringuid vaheseinte ehitamiseks, et mitte seada löögi alla paljusid maapiirkondades ja vallakeskustes asuvaid kaupluseid," soovivad kaupmehed.

Väikekaupmeeste Liit koondab enda liikmeskonda ligi 150 väikepoodi, sh on kümneid maakaupluseid, andes tööd kogu Eestis ligi 3000 inimesele.

Pöördumisele kirjutasid alla Grossi Toidukaupade omaniku OG Elektra juhatuse liige Gea Gross, Meie Toidukaubad omaniku RRLektuse juhatuse liige Rein Reinvee ja Aldar Market Toidukaupade omaniku Aldar Eesti nõukogu liige Riho Maurer.