Väikelaevaehitaja ületas miljonipiiri

Tornimäel tegutsev väikelaevatootja Alunaut OÜ on tänavu tugeval kasvulainel – püütud miljonkäibe piir on juba käes ja ületatudki, kirjutab Saarte Hääl.

“See (miljonipiir – toim) on täis ja lõhki ka, hea aasta on tänavu!” rõõmustas firma omanik Mark Muru.

Firma täidab sarnaselt suurele Baltic Workboatsile välisriikide tellimusi. Muru sõnul on neil viimasel ajal kuidagi niimoodi läinud, et vaat et suurem osa nende toodangust läheb siniste vilkurite ja sireenide alla ehk käimas on toodangu hoogne tellijatele tarnimine. “Kevadel tarnisime Saksamaale päästekaatri ja veel selle aasta sees peame Soome tarnima juba viienda sõjaväepolitsei kaatri," ütles Muru lehele.

Saabuva aasta varakevadel ootab oma uut sõidukit Alunaudilt aga Rootsi politsei. “On kuidagimoodi nii juhtunud, et välismaal oleme kuulsamad kui kodumaal,” muheles Muru.

