Soomes esitas kohtule pankrotiavalduse kunagise vormeliässa Mika Salo osalusega lennundusettevõte Go! Aviation. Suure reklaamikäraga käivitunud ettevõte, mis lubas luua väikelennukitega täiesti uut tüüpi lennuühenduse Helsingi ja Tallinna vahele, maandus kõhule.

"Ettevõtte juhatus otsustas neljapäeval kohtuse anda pankrotiavalduse," ütles Soome ajalehele Iltalehti Go! Aviationi tegevjuht Roope Kekäläinen. "Juhatus otsustas, et enam jätkamisvõimalust ei ole. Oleme tulnud tee lõppu ja realistlikke võimalusi ellu jääda ei ole. Mingist momendist tuleb mäng lõppenuks kuulutada."

Kekäläinen kinnitas ajalehele, et pankrotiavaldus seondub ettevõtte majandusraskustega, millest Iltalehti kirjutas novembri lõpus. Toona avaldas leht, et audit on raamatupidamises toonud esile mitmesaja tuhande euro jagu ebaselgeid ülekandeid ning et raha jäljed viivad ettevõtte asutaja ja esimese tegevjuhi Jorma Karioni. Novembris tegi juhatus Kario kohta ka politseile kuriteoavalduse, mille põhjal alustas politsei uurimist suuremahulises riisumises.

Kario pidi oma koha juhatuses jätma juba enne auditit. Isegi pärast auditi avastatud auku firma rahakotis üritas juhatus Iltalehti teatel alustada lendudega, kuid esimese lennuki hanget ei õnnestunudki lõpule viia, ehkki firma oli sellele väga lähedal. Nimelt kavatses ettevõte liisida uue ühemootorilise Pilatus PC12NG, aga investorite raha kadumine tõmbas sellele kriipsu peale.

Aasta tagasi asutatud Go! Aviation püüdis turule tuua hoopis teistsugust mudelit kui traditsioonilised lennufirmad. Ettevõtte kliendid oleks maksnud ṕlaani kohaselt kindlat kuutasu ja saanud selle eest lennata nii palju kui vähegi soovi, muidugi lennukis vabade kohtade olemasolul.

Juba mullu suve alguses pidi firma käivitama lennud Helsingi ja Kuopio vahel ning varasügisest lennud Helsingi ja Tallinna vahel. Tegelikkuses lükati lendude alustamist pidevalt edasi ning lõpuks lennuliiklus ei käivitunudki.

Firma osanike seas on kunagine F1 sõitja Mika Salo ja kunagine NHLi mängija Kimmo Timonen.