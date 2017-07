Väikeliising: oleme alternatiiv pangale – kas osta auto välismaalt?

Auto ostmine tekitab hulga küsimusi. Kuidas osta välismaalt? Kuidas sel juhul ostu finantseerida? Mis siis, kui auto on vanem kui 8-10 aastat?

Mis eristab panga liisingut ja väikeliisingut?

Tavapärane autoliising on tagatisvaraga tehing, kus pank jääb vara omanikuks. Väikeliisinguga saab vara omanikuks klient ning sellest tulenevalt ei sunnita klienti sõlmima kaskokindlustust, ja vara võib vabalt müüa.

Teine erisus on see, et vanus pole piiratud ja seega ei sõltu periood auto vanusest.

Kas pole riski, et klient ei maksa?

Kuna väikeliising vastandub kiirlaenudele ja on alternatiiv panga toodetele, siis kõiki kliente kindlasti finantseerida ei saa, kuid praegu on meie kliendid toodet hästi hinnanud ning probleeme esineb harva.

Kuidas käib auto ostmine välismaalt?

Väikeliisingul on võimalus sõlmida lepingud ette. Selliselt saab klient ise välja valitud sõiduki ära tuua ja valik on oluliselt laiem.

Kas Teie teenust kasutatakse palju?

Oleme finantseerinud üle 7,6 miljoni euro ulatuses sõidukeid, mis on meie sektori parim tulemus. Oleme suurim järelmaksule keskendunud finantseerija.

Kuidas käib taotlemise protsess?

Taotluse saab täita meie kodulehel www.väikeliising.ee. Esmase vastuse anname juba viie sekundiga: kas automaatne positiivne vastus; eelduslik positiivne vastus, kus küsitakse pangakonto väljavõtet täpsustusteks; ning vahel eitavad vastused, kui klient ei vasta eeldustele. Mis põhiline – meil ei jää klient päevadeks ootele. Anname kliendile kohe teada, mis lisaandmeid on vaja, kui on vaja, ning jääb ära päevade pikkune ootamine, mis hõlmab müüjalt auto broneerimist ja vastuse ootamist. Just hiljuti teenindasime klienti, kelle algne panga pakkumine muutus, kui enne allkirjastamist käendajat juurde küsiti – selliseid asju peaks klient enne teadma.

