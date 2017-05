Väikeliisingust saab auto kätte sissemakseta

Liisimine ja järelmaks on mugavaim ja lihtsaim viis soetada endale meelepärane liiklusvahend. Sageli käivad aga auto ostmise kulud üle jõu, sest lisaks tavapärasele omafinantseeringule, mis on üldjuhul 10% kogu auto hinnast, tuleb tasuda registreerimis- ja liikluskindlustuse maks. Nõnda tekib korraga suur ja ootamatu väljaminek, mis pahatihti valikut ei jäta ning sõiduki soetamine jääb unistuste varna.

Nüüdsest pole aga mõtet veel käega lüüa, kui stardikapitali napib, sest hiljuti otsustas Väikeliising Eesti kodanike (ka Eestis resideeruvate isikute) murekoormat vähendada ning pakub võimalust soetada nüüd meelepärane sõiduk 0% sissemaksega.

Väikeliisingu konsultant Kaur selgitab, et ettevõtte peamiseks prioriteediks on kliente kuulata: “Enam kui 13 000 kliendilt on tulnud palju tagasisidet. Sageli on auto sissemakse raha olemas, aga registreerimiseks, kindlustuseks ja muudeks kuludeks kulub samuti märkimisväärne summa.” Konsultant lisas, et ettevõttel on kolm põhimõtet, mis teeb nad pankadest paremaks: “Me oleme paindlikumad ja kiiremad kui kodupangad ning finantseerime ka neid, kellele kodupank ütleb ei. Viimaste hulka kuuluvad näiteks Soomes töötavad Eesti kodanikud. Hea makseajalooga inimesed saavad tõenäoliselt positiivse vastuse kohe, ilma pangakonto väljavõtet esitamata. Nüüdsest konkureerime ka pankade väikelaenudega, mille puhul sissemakset tegema ei pea. Püüame pakkuda kliendile seda, mida suurpangad ei suuda.”

Millised on järelmaksu võimalused?

Kui liisingu taotlejal on hea makseajalugu, saab ta tõenäoliselt automaatse positiivse vastuse kohe pärast taotluse esitamist. Vastuse saab kõigest 30 sekundi jooksul pärast taotluse esitamist. Sageli ei küsita sel juhul ka konto väljavõtet.

Ent kui klient soovib soetada sõiduvahendi, mille hind ulatub üle 3800 euro, nõuab automaatne veebisüsteem 10% sissemakset. Sissemakset on aga nüüdsest võimalik vähendada kliendi poolt soovitud summani ning vajadusel ei pea üldse tasuma, kui klient esitab lisaks oma viimase 6 kuu pangakonto väljavõtte.

Kogu protsess on kiire ja valutu ning kui klient on leidnud endale sobiva auto, saab positiivse eelvastuse korral leping sõlmitud vähem kui tunniga. Pangaväljavõtte esitamisel ja lisaküsimuste tekkimisel võib lepingu sõlmimine võtta maksimaalselt aega 3-4 tundi.

Väikeliising tuletab meelde, et tegu on finantsteenusega ning soovitab klientidel alati tutvuda teenuse tingimustega ja vajadusel pidada nõu spetsialistiga.

Väikeliising Eesti on kindlaks partneriks paljudele automüügi ettevõtetele ning eraisikust ostjatele, aidates klientidel soetada sobiv sõiduk mõistlikel ja mugavatel tingimustel. Vaata lähemalt: väikeliising.ee.