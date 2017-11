Väikelinnadel on vahe: edumeelsemates maksab korteri ruutmeeter 500 eurot, mahajäänutes 100 eurot

Foto: Tiit Blaat

Edumeelsemate väiksemate linnade korterite hinnad on teistel eest ära libisenud- kallimad tsoonid on Rakvere, Haapsalu, Viljandi, Kuressaare ja Rapla. Autsaiderid on jätkuvalt Valga ja Kohtla-Järve, kirjutab Pindi KInnisvara tegevjuht Elari Udam.