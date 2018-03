Väikelinnas algab inimjaht? Naine sai suure lotovõidu ning kohtult õiguse jääda anonüümseks

Kõik soovivad võita lotoga, aga vähesed valmistuvad kõigeks selleks, mida üks selline võit endaga kaasa tuua võib. Elu muutub, inimesed sinu ümber samuti. Palju räägitakse „lotoneedusest". USAs on statistiliselt tõenäolisem, et eraisiku pankroti kuulutab 3-5 aasta pärast välja lotovõitja kui tavaline keskmine ameeriklane. Üks Powerballi võitja New Hampshirest soovis ühte karidest vältida. Ta võitles kohtus õiguse eest jääda anonüümseks.

CNBC annab teada, et Jane Doe (tavaliselt kasutatakse tuvastamata laiba puhul) võitis 6. jaanuaril 560 miljonit dollarit. Ta ei soovinud aga saada kuulsaks nagu kõigil USA lotovõitjatel kombeks on. Sa pead andma intervjuusid ja rääkima sellest, kuidas sa raha kulutada plaanid. Loomulikult tähendab selline tähelepanu, et igast urust ujub kohale vanu sõpru ja kaugemaidki sugulasi, kes oma osa nõudma asuvad. Jane Doe läks kohtusse ja võitis. Kohtunik ütles, et kui tema identiteet avalikustataks, siis saab talle osaks alarmeeriv hulk kiusamist, tülitamisi ja muud soovimat

USAs tabavad lotovõitjat ka igasugu maksusoodustuste lõppemine ja uute maksude teke, mis on inimestele tihti uued nähtused ja annavad nende kiirele vara kadumisele ja laostumisele aina hoogu juurde.

Jane Doe puhul on teada, et ta soovib 25-50 miljonit anda ära heategevuseks ega soovi ka seetõttu olla teada-tuntud nimi. Pärast maksustamist jääb talle alles 264 miljonit dollarit.

Võitjast on teada vaid see, et naise kodulinn on Merrimack, mis asub New Hampshire osariigis. Kindlasti on linna elanikud edaspidi väga tähelepanelikud, et kelle hoovi kalleid autosid tekkima hakkab.