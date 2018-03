Väikeõlletootja: kui sul on kelder Läti õlut täis, siis liigub käsi pudeli järele palju varmamalt, kui poodi ostma minnes

Põhjala üks asutajatest ning tegevjuht Enn Parel rääkis LHV podcastis LHV ettevõtete panganduse juhi Indrek Nuumega ettevõtjaks olemisest ja ettevõtlusega alustamisest ning alkoholipoliitikast, kirjutab LHV finantsportaal.

Parel rääkis, et huvi õlle vastu on tal koguaeg olnud. "Kui Easyjet hakkas Londonisse lendama, siis sõitsin üksi sinna õlle jooma, sest keegi teine ei tahtnud minuga kaasa tulla," rääkis ta. Mõni aeg hiljem hakkas Parel juba ise pruulimisega katsetama, kuid tunnistas, et oma esimesi toodguid ta praegu ei jooks.

Küsimusele, millseid vigu alustavas ettevõttes vältida, vastas Parel, et ka nemad küsisid sama nõu teistelt ettevõtjatelt, kuid ei võtnud seda kuulda. "Üks asi, mis meile öeldi, oli see, et ärge alustage liiga väikselt. Selle vea me tegime ikka ära ning selle tõttu oleme me täna olukorras, kus pruulime kahes vahetuses, pudelikaelad igal pool ees. Me ei saa enam olemasolevas asukohas laieneda ja peame ümber kolima," rääkis ta.

Parel tunnistas, et alguses valati mitu laari õlut kanalisatsiooni. "Meil on üks põhimõte, et me ei pane turule midagi sellist, mille pärast peaks häbenema. Päris esimene laar ei läinud kanalisse. Esimene „ÖÖ,” kange Balti porter, tuli kenasti välja, aga peale seda oleme palju asju valanud ära. Kui midagi tuleb õlle sisse, mis seal ei peaks olema, siis me ei hakka riskima," ütles ta.

Loe veel

Kõige keerulisem olukord puudutas Pareli sõnul raha. "Saime oma pruulikoja püsti ja mingil hetkel oli meil rahaliselt väga keeruline. Omanikena panime koguaeg raha juurde, et rahavoogusid hoida, sest kliente nagu oli, aga tarnijatele tuli ju ette maksta. See oli raske hetk."

"Lähiaja suurim projekt on detsembris avada tuliuus pruulikoda koos restoraniga Noblessneri kvartalis," ütles ta.

Alkoholipoliitikaga tehti karuteene

Pareli sõnul on piirikaubandus oüsna tõsine probleem. "Väita, et see on asjade loomulik käik, on vale. Ma arvan, et aktsiiside järsu tõstmisega sai tehtud ikka suur karuteene Eesti majandusele nii põhjast kui lõunast. Lõigati ära nii Soome turistid ja lõunas hakkasid eestlased Lätis käima. See otsus oli väga poliitiline ja rahva tervise kaitsmise sildi all tehti kõva karuteene rahva tervisele ja majandusele," ütles ta.

"Öeldakse, et Läist ostetakse suures koguses alkoholi," jätkas Parel. "Kui sul on kodus koguaeg kelder täis, siis see käsi võib sinna pudeli järgi sirutuda palju varvamalt, kui siis, kui tuleks poodi pudelit ostma minna," ütles ta.

"Fakt on see, et joomine oli juba langustrendis ja jõudmas sinna, kuhu taheti jõuda, aga siis tehti poliitilistel põhjustel selline otsus," ütles ta.

Kuula täispikka vestlust LHV podcastist.