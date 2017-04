Väikese kinnisvarafirma juht: suuremate ettevõtete kliendid on juba uurimas käinud

Foto: Hendrik Osula

Reedene uudis, et 11 suurt kinnisvarafirmat lahkuvad portaalist KV.ee on tekitanud palju erinevaid arvamusi. Suured on ühel meelel, et vanaviisi edasi ei saa, väikesed aga tunduvad hõõruvat käsi, sest nemad saavad väidetavalt kliente juurde. Toomkinnisvara juhatuse esimees Reimo Tahula räägib, kuidas turu pisemad tegijad asja näevad.