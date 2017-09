Väikeste ja keskmiste ettevõtete hulgimüügi laienemine ja õitseng

Konkreetsus



Kõik armastavad tänapäeval konkreetsust. Mida annab meile fakt, et 80% maailmakaubandusest on tagatud krediitide või kindlustusega, kui te ei suuda saada oma ostude teostamiseks rahastust? Mis on teil asja sellega, et globaalne juurdekasv kaubanduses moodustab 4,7% aastas kuni 2020. aastani, kui näete langust enda omas1? Eriti raske on uskuda statistikat, kui isiklik kogemus räägib otse vastupidisest.

Mis hoiab tagasi keskmisi ja väikeseid ettevõtteid



Enam, kui 30% keskmiste ja väikeste kaubandusettevõtete omanikest väidavad, et rahastamine on üks peamistest teguritest, mis pidurdab nende firmade kasvu2. Muidugi, maailmas, kus pankadele langes vastutus firma KYC ja complines eest ning kulude kandmine kõige selle tagamiseks, osutub sisenemislävi väikese ettevõtte jaoks liialt kõrgeks. Ja pole kerge olla ka vastav pankade nõudmistele. Peale selle, pangad võtavad arvesse pandi stabiilsust, kaupmeestel on aga mugavam pantida kaup, mis on alles teel. Mida siis teha? — nüüd on see üks “nurgakivi” tähendusega küsimusi keskmise või väike-ettevõtte omaniku jaoks, kes on saanud tunda ebaõnne oma järjekordse ostu rahastamise katsel pankade abil.

Lahendus



“Minu jaoks oli lahendus ootamatu”, — räägib Karl, kes tarnib Euroopasse õmblusmasinaid Lõuna-Koreast, — “ma sain tuttavaks firma Quinto Capital Partners finantsdirektoriga, ning ta rääkis mulle kaubandustegevuse rahastamisest”. Teenuse põhiolemus on lihtne, te võite sellega lähemalt tutvuda, näiteks, veebilehel www.rahastada.ee, ning on järgmine: Quinto Capital Partners (edaspidi — QCP) saab teilt taotluse rahastamiseks, vaatab läbi teie poolt soovitavad tingimused ja pakub välja rahastamise 30 kuni 70 protsendi ulatuses, olenevalt tervest reast parameetritest. Seejärel kannate te kokkulepitud summa QCP kontole, ning nemad ostavad teie kauba välja müüjalt-tootjalt, tarnivad selle Euroopasse, kus te ostate selle välja osade kaupa või tervikuna, samaaegselt tasudes teenuse eest. Teenuse osutamise tingimused võivad olla üsnagi erinevad, seepärast soovitame minna veebilehele www.rahastada.ee ning teha enda jaoks hinnanguline arvutus.

Põhjus kasvuks ja õitsenguks

Niisiis, võib kaevelda ja võib leida variante. Muidugi, mitte ükski lahendustest ei ole tasuta, ning igahel on õigus valida enda jaoks parim lahendus. Seejuures, hinnates oma võimalusi ja võttes kohustusi läbimõeldult, võib vägagi oluliselt kiirendada oma isikliku kaubandusliku äritegevuse kasvu. Õitseng on täiesti reaalne ka väikeste ja keskmiste ettevõtete jaoks, ja seda pärast hävingut tõotavaid ning kurbi äraütlemisi pankade poolt. Ning koostöö ettevõttega, mis tagab kaubandustegevuse rahastamise, võib täiesti saada teie äritegevuse kasvu põhjuseks.

1Rethinking Trade & Finance 2017

2https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tradefinsme_e.pdf