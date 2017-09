Väikeste tasudega pensionifondid pole end seni õigustanud

Läinud aasta lõpus hakkasid Eesti teise pensionisamba maastikule tasapisi tulema kauaoodatud väiksemate tasudega passiivselt investeerivad pensionifondid. Eeldati, et kui teenustasud on väiksemad, siis peaks selliste fondide tootlus muude võrdsete asjaolude korral olema suurem kui aktiivsetel suurte tasudega fondidel. Kuid asjaolud pole võrdsed – tasud on tootluse saavutamises ainult üks komponent. Kõik üsna verisulis passiivselt investeerivad fondid on nüüd vähemalt viiekuused ja tootlusarve vaadates peab nentima, et seni ei ole passiivsete pensionifondide plussid aktiivselt juhitud fondide ees esile tulnud.