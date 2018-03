Väiketanklad võivad uue seaduse peale õiguskantslerile kaevata

Väiketanklaid koondav Eesti Kütuseliit võib täna vastu võetud vedelkütuse seaduse pärast pöörduda õiguskantsleri poole.

Täna võttis riigikogu vastu vedelkütuse seaduse muudatused, mis peaks looma kütusesektori turuosalistele senisest võrdsemad konkurentsitingimused ning aitama maksupettuste mahtu vähendada. Aastas peaks lootuste kohaselt riigile laekuma 12 miljonit lisaeurot.

Vahetult enne seaduse vastuvõtmist puhkes aga skandaal - nimelt esitas Vabaerakond eelnõule viimasel hetkel muudatusettepanekud, mis kattusid üks-ühele väiketanklaid koondava Eesti Kütuseliidu ettepanekutega. Majanduskomisjon pöördus seepeale lausa korruptsioonivastase erikomisjoni poole. Erakonna esimees Artur Talvik ütles ERR-ile, et ei näe mingit probleemi.

Loe veel

Kütuseliit leiab, et uus seadus diskrimineerib väiksemaid ettevõtjaid, pannes neile kaela suured kohustused. "Tegu on poliitilise otsusega, ilmselgelt pole kõiki seaduse võimalikke tagajärgi hinnatud. Meie argumente kuulda ei võetud, ei tea, millised jõud menetlust juhtisid," ütles liidu juhatuse liige Meelis Krautmann.

Ta viitas võimalusele, et liit pöördub õiguskantsleri poole. Krautmanni meelest pole seaduse mõjusid piisavalt analüüsitud ja on võimalik, et riigil jääb rohkem raha saamata, kui maksupettuste vähendamisest võidetakse. Liit pole ka rahul, et kasvavad väikeettevõtjatelt nõutavad tagatissummad. Suurtanklaid koondav Eesti Õliühing on aga igati seaduse poolt.

Seadusemuudatused jõustuvad tuleva aasta 1. veebruaril.