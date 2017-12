Väiksemate pankade juhid: suurpangad tegelevad nišiuuendustega, meie saame selle arvelt oma tooteid arendada

Eestis tegutsenud suuremad pangad on tegelenud rohkem oma tegevuse efektiivsemaks muutmise ning optimeerimisega, mitte arenduse ning innovatsiooniga ning jätnud sellega väiksematele pankadele võimaluse enda nišitooteid arendada, jäi kõlama eilsest Eestis tegutsevate kommertspankade juhtide konkurentsiolukorra teemalisest arutlusest "Foorumi" saates.

Kui Swedbanki juht Robert Kitt hindas senist konkurentsi pangandusturul tihedaks ning uuest aastast veelgi teravnevaks, siis Inbanki juhatuse esimehe Jan Andresoo sõnul on konkurents tagasihoidlik. „Suuremad pangad on viimased viis aastat tegelenud efektiivistamisega, mitte arendamisega,“ lausus ta.

Ka Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink nimetas suurte pankade tehtavat nišiinnovatsiooniks. „Tõeline innovatsioon oli 20 aastat tagasi. Viimane innovatsioon, mis masse puudutas oli mobiilipank. Ma arvan, et järgmine selline võimalus on siis, kui saab pangakontorisse tulemata internetis oma konto avada,“ rääkis ta.

Swedbanki juht Robert Kitt ning SEB juhatuse esimees Allan Parik väiksemate pankade esindajate öelduga ei nõustunud ning tõid näiteks mobiilipanga arenduse ning selle kasutajate olulise kasvu ning Smart-ID kasutuselevõtu.

Pariku kinnitusel ei saa ta nõustuda väitega, et nad tegelevad nišiinnovatsiooniga, tuues välja välkmaksete teenuse. Kui üldiselt on ülekannete tegemine muutunud viimastel aastatel aeglasemaks ning ülekande tegija peab väga täpselt arvestama, millal oma makse teele panna, et see õigel ajal ka saajani jõuaks, siis välkmaksega liigub raha reaalajas. „Täna teeme meie ja Verso välkmakseid. Järgmisel aastal tõenäoliselt teevad seda kõik,“ rääkis Parik.

Andresoo lisas seepeale, et talle selline innovatsioon meeldib, millest kolleegid Swebankist ja SEBst räägivad. „Need annavad minule võimaluse kasvada ja pakkuda lahedaid innovaatilisi lahendusi,“ lausus ta. Andresoo sõnul on suurte pankade poolt pakutav maksimaalne efektiivistamine, hoopis teine asi on aga erinevate lahenduste pakkumine.

Andresoo kinnitusel ei taha nad, et kliendid oleksid suurte pankade pantvangid. „Ma olen vabastaja,“ sõnas ta.