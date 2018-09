Väiksematel joogitootjatel läheb raskeks

Kui vaadata viimase nelja aasta seisu, on joogitööstuse sektori käive kukkunud suisa 16,5% ning kasum 21,6%, selgub Äripäeva koostatud valdkonna konkurentsiraportist.

Liviko juhatuse liige Janek Kalvi näeb sektori tulemuse paljudes miinusmärkides süüd poliitikutel. „Aeg-ajalt kerkivad esile poliitikud, kes keelduvad uskumast ettevõtjate kogemusi ja hoiatusi. Praeguseks on saanud tõeks kõik need ohud, mille eest ettevõtjad valitsust 2014. ja 2015. aastal hoiatasid. Valitsus on küll vahetunud, kuid tekitatud probleemid on jäänud ning süvenevad,“ ütles ta.

