Vajuv pinnas, piiratud päiksevalgus ja parkimiskohtade nappus: Olümpia hotelli vastu planeeritav kõrghoone nörritab kohalikke

Olümpia hotelli vastaskrundile plaanitava 30-korruselise kõrghoone ehitus tekitab ümberkaudsetes elanikes tõsist muret, selgus eile Tallinna kesklinna valitsuses toimunud avalikul arutelul.

Pehmepinnaselisele Juhkentali 1 ja Liivalaia 34 vahelisele maa-alale plaanitakse ehitada hoonekompleks elu- ja äriruumidega. Praeguse parkimisalana kasutuses oleva krundi omanikud on AS Merko Ehitus ja E.L.L. Kinnisvara AS, kes soovivad Tallinna kesklinna valitsuse linnakeskkonna osakonna juhataja Aigar Palsneri sõnul Olümpia hotelli krundist maksimumi võtta.

E.L.L. kinnisvara projektijuht Rait Riim sõnul on eesmärk on luua kvaliteetne ettevõtlus- ja ärikeskkond, milleks korraldatakse ka rahvusvaheline arhitektuurivõistlus.

Ümberkaudsed elanikud on aga mures. Krunt asub Härjapea jõesängil, mis tähendab, et hoonete vajumine on seal tavapärane nähtus. Liivalaia 40 korteriühistu esindaja Peeter Keäri sõnul on kõige suurem vajumine nende majal olnud 18 sentimeetrit.

Loe veel

Lisaks huvitab ümberkaudseid liikluskorraldus ning see, et jalakäijatele muutuks ümbruskond turvalisemaks ja rohealad ja pargid säiliksid. Planeeritav kõrghoone võib ka naabruskonna elanike päikesevalgust piirata. Palsner lubas, et ümberkaudsed majad võetakse enne ehituse alustamist vaatluse alla.

Praeguse parkla asemele maja ehitamine tooks kaasa ka avalikult kasutatavate parkimiskohtade kaotamise piirkonnast. Riimi sõnul on siiski detailplaneeringu järgi määratud üks parkimiskoht igale uuele korterlie, äripindadele tuleb aga kavandada vähem, sest piirkonnas on transpordiameti arvates hea ühistranspordivõrgustik.

Krundi kõrval asub ka Tallinna vanim puidust Kaasani kirik. Koguduse abi Grigori Seliversovi sõnul on suureks probleemiks ehitusega seotud vibratsioonid, mis tekivad juba suuremate autode mööda sõitmisel. Muinsuskaitseameti esindaja Boris Dubovik lubas, et enne ehitusloa väljastamist jäädvustatakse hoone seisukord ja võimalikud kahjud hüvitatakse.

Detailplaneeringusse on sisse pandud ka võimalik Imanta tee ühendamine Liivalaia tänavaga. See tähendaks suuremat ümberehitust, millele Imanta tee ääres asuvate majade elanikud on tuliselt vastu. Korteriühistu Juhkentali 8 esindaja sõnul on nemad aga selle poolt.