Vakra: ma ei kujuta ette, kuidas 500 euroga saab üür makstud ja toit lauale

"Ma ei saa nõustuda seisukohaga, et muretsemiseks pole põhjust. On ikka küll. Selles, et viiendik Tallinna töötavatest inimestest saab miinimumpalka, mind sugugi rõõmsaks ei tee. Siin on kaks varianti - kas tõepoolest need nelikümmend ja rohkem tuhat inimest on alamakstud või on tegemist laiaulatusliku maksude optimeerimisega tööandjate poolt. Kumbki variant pole minu arvates vastuvõetav," pahandab Vakra.

"Kuidas töötav inimene 500 euroga kuus ära elab nõnda, et üür makstud ja endal toit laual, rääkimata pere ülalpidamisest, seda mina isiklikult ette ei kujuta. Äkki abilinnapea Mölder oskab öelda, kuidas 500 euroga kuus ära elada?"