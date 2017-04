Vakra: pealinna juhid vilistavad prügiveo seadustele

Kui Arvo Sarapuu juhiks linna prügimajandust ausalt ja avatult, siis ei peaks ta täna otsima õigustusi ja vabandusi, kommenteeris riigikogu liige Rainer Vakra Tallinna linnavalitsuse segadusi prügiveo korraldamisel. Täna käisid Sarapuu ja linnapea kt Taavi Aas riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni ees aru andmas.

Järgneb Rainer Vakra kommentaar:

Kui Arvo Sarapuu juhiks linna prügimajandust ausalt ja avatult, siis ei peaks ta täna otsima õigustusi ja vabandusi. Eriti jabur on see, et oma läbikukkumist püüab ta ajada Eesti riigis kehtivate seaduste kaela. Mis puudutab korruptsioonivastast komisjoni, siis olen ka ise Talvikule öelnud, et Tallinna kahtlaste mahhinatsioonide paljastamisel võib minu kui keskkonnakomisjoni esimehe teadmistest kasu olla. Loodan, et see kohtumine leiab aset kõige lähemalt ajal, sest Tallinn tuleb sellest prügijamast kiiremas korras puhtaks teha.

Üle kümne aasta on jäätmeseadusega olnud omavalitsustel kohustus rakendada korraldatud olmejäätmete vedu. Eelmise aasta sügisel Riigikogu Keskkonnakomisjoni istungil selgus, et Tallinna 13 jäätmeveo piirkonnast toimis korraldatud jäätmevedu ainult kolmes ja kolmes piirkonnas rakendati seda vaid osaliselt. Seega vaatamata kümme aastat kehtinud seadusele on pealinna juhid sellele lihtsalt vilistanud. Ja Arvo Sarapuu ümberkorraldused prügiveos ning endale lähedaste firmade soosimine on viinud linna prügikaose äärele. Jäätmete äraviimisel on olnud tõsiseid häireid nii Nõmmel, Õismäel kui ka Lasnamäel. Abilinnapea soosik nendes linnaosades, BWM OÜ ei ole reaalsuse võimeline prügiveoteenust osutama - neil puudub selleks vajalik tehnika ja kogemus.

Tunnustan ja tervitan Tallinna linnavalitsust Jäätmekeskuse juhi ametist vabastamisel ning samuti BWM OÜle 7000 eurose trahvi määramise eest. See on hea ja oodatud algus Tallinnas normaalse prügiveo taastamisel. Tallinna prügiveo korraldus vajab mitte kosmeetilisi muudatusi, vaid täielikku restarti.

Korraldatud olmejäätmete vedu on omavalitsuste kohustus ja seda ei ole kavas muuta. Olen endiselt seiskohal, et parima tulemuse saab Tallinn avatud ja ausa prügihankega, kus osalejatel on võrdsed tingimused. Eesmärgiks peab olema prügiveo teenuse madalam hind ja parem kvaliteet. Nõukogudeaegne eriautobaas, kus kvaliteet on olematu ja hinnakirja mõtleb linnavalitsus välja oma suva järgi, ei ole mingil juhul tänapäevane lahendus jäätmekäitluses.