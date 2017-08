Vakra: Sarapuu prügiäri jätkumine näitab, et linnavalitsuse kiire reageerimine oli vaid valimiseelne maskeraad

Sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Rainer Vakra leiab endise abilinnapea Arvo Sarapuuga seotud prügifirma BWM-i äri jätkumine pealinnas tähendab, et linnavalitsuse vastutulelikkus ja tavapärasest kiirem reageerimine on vaid valimiseelne maskeraad.

"Päev enne seda kui Arvo Sarapuu korruptsioonikahtlusega vahistati, teatas Taavi Aas, et linn vahetas kahes piirkonnas välja Baltic Waste Managementi (BWM), kuna see ettevõte pole oma tööga hakkama saanud," meenutas Vakra. Toona jäi tema sõnul õhku ootus, et linn loobub koostööst kahtluse alla sattunud ettevõttega, mille tegelikuks omanikuks peetakse Arvo Sarapuud. "Oleks olnud igati loogiline ja ootuspärane, et linnavalitsus vaatab üle ka selle ettevõtte lepingud teistes piirkondades ning leitakse uus lepingupartner".

"Praegu aga näeme, et midagi pole tehtud ning Keskerakond võimaldab kahtlasel äril jätkuda. Ja tõestust on saanud ka see, et kõik see linnavalitsuse vastutulelikkus ja tavapärasest kiirem reageerimine on vaid valimiseelne maskeraad. Pärast valimisi jätkuks kõik vanaviisi," sõnas Vakra.

"Keskerakond võimleb enne valimisi, kuid tegelikke probleeme linnas endiselt ei lahendata. Tallinlaste ainuke võimalus seda muuta on tulla valimistel välja ja anda oma hääl nende jõudude poolt, kes on valmis linna muutma, kes on valmis tegema vajaliku pöörde," lisas riigikogulane.

Delfi kirjutas täna, et Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak leiab, et kriminaaluurimisega seotud keskerakondlase ja endiselt Tallinna abilinnapea nimetust kandva Arvo Sarapuuga seotud prügifirmaga BWM tuleb lepingud lõpetada, mitte neile lisaraha anda.

"Tallinnas, Nõmmel ja Lasnamäel tõstetakse taas hinda. Huvitav, kas selleks, et maksta lisaks mittetoimivale prügiveole kinni õigusabikulusid vaidluses Eesti riigiga? Või neid sadu plakateid mida linnas näeme," küsis Pillak.

Pillaku sõnul peab linn korraldama hanke, kus kõik soovijad saavad osaleda ja oma teenust pakkuda.

"Linna prügimajandus peab olema inimestele taskukohane ja hind läbipaistev, mitte Taavi Aas - Arvo Sarapuu vahelise kokkuleppena sündinud. Tallinnas toimuv on hea näide, mis juhtub, kui toimival turul võetakse teenused omavalitsuse hallata - lõpuks maksab linnakodanik rohkem ja saab vastu halvema teenuse," märkis Pillak.

Täna kirjutas Delfi, et Tallinna linnavõim tõstis hiljuti kriminaaluurimise all oleva endise abilinnapea Arvo Sarapuuga seostatavale prügivedajale Baltic Waste Management (BWM) makstavat teenustasu ligi kümnendiku võrra.

Asjaosalised ei avalda, kas ja kui palju BWM peatöövõtjana lepingutelt vahelt võtab. "Tegemist on ettevõtte ärisaladusega ja BWM ei kommenteeri seda, kui palju ta lepingu täitmisel teenib või kuidas oma äripartnereid leiab," teatas BWMi ametlik omanik Kaido Laanjärv Äripäevale.

Ka Tallinna keskkonnaameti juhataja Relo Ligi kehitas õlgu küsimusele, kui suur on BWMile makstava teenustasu ning BWMi poolt omakorda alltöövõtjale Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusele sama teenuse eest makstava tasu vahe.