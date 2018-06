Vald ehitas elanikele maksumaksja raha eest tankla

Kuna ükski tanklakett polnud Illuka väiksuse tõttu valmis sinna tanklat ehitama, võttis endine Illuka vald asja ise ette; Alexela opereeritav kahe tankuriga tankla avatakse jaanipäevaks, kirjutab Põhjarannik.

"Firmad, kellega tankla ehitamisest rääkisime, polnud huvitatud - nemad lähtusid rahvaarvust, suvitajaid ja turiste arvestamata. Ei jäänudki meil muud üle kui tankla valla rahaga ehitada," rääkis Alutaguse puhke- ja spordikeskuse tegevjuht Tarmo Kollo ja meenutas, et asja hakati ajama juba siis kui tema vallavanem oli.

Kohalikud inimesed, kellele mõeldes kohapealne tankla ennekõike jutuks võeti, on üks asi. Teine on Narva jõe ääres suvitajad - ja neid on suvel sealkandis ikka omajagu.

Kollo toonitas, et ehituseni jõuti "haldusreformi viljastavates tingimustes" ehk teisisõnu tuli asi enne ühinemist igal juhul ära teha, sest pärast oleks see tegemata jäänudki.

Ligemale 400 000 eurot, mis ehitamiseks kulus, tuli puhtalt endise Illuka valla eelarvest.

"Sedasorti tanklad - ega Illuka ainuke ole, me opereerime ka näiteks Vormsi, Kihnu ja Sõrve tanklas, millest ükski meile ei kuulu - on kohalike omavalitsuste huvides, ärilist huvi on seal vähe," ütles ASi Alexela Oil juhatuse liige Ain Kuusik, märkides, et ettevõtja saab investeerida sinna, kus on tootlus taga.